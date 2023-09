Québec doit revoir son approche de la carboneutralité et faire payer l’industrie du camionnage pour les kilomètres parcourus, soutient le Comité consultatif sur les changements climatiques dans un avis paru mercredi.

Le transport routier lourd de marchandises est parmi les secteurs d’intervention de la lutte contre les changements climatiques au Québec qui ont connu la plus forte croissance de leurs émissions de gaz à effet de serre ( GES ) au cours des 30 dernières années.

Alors que les émissions totales de GES du Québec ont diminué de 8,1 % de 1990 à 2021, les émissions de GES des véhicules routiers lourds ont bondi de 61 % au cours de la même période.

Dans ce contexte, le Comité consultatif sur les changements climatiques – un organisme indépendant qui a pour mission de conseiller le ministre de l’Environnement sur une gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et sur l’électrification des transports – croit que le système actuel de mobilité des marchandises n’est pas orienté vers l’efficacité énergétique, voire encore moins vers l’atteinte de la carboneutralité.

Dans un avis rendu public ce mercredi, le Comité demande à Québec de rendre le transport des marchandises cohérent avec les objectifs gouvernementaux de décarbonation et de s’inscrire dans une véritable trajectoire de carboneutralité.

Le président du Comité, le professeur Alain Webster, est d’avis qu’il faut effectuer un transfert modal vers le train et le bateau, tout en améliorant les flottes de véhicules pour les décarboner, notamment par l’électrification.

Un véritable changement de paradigme doit s’opérer pour réorienter les énergies et les choix budgétaires et favoriser enfin la substitution du transport routier par le transport ferroviaire et maritime, des modes de transport plus efficients et essentiels à l’atteinte des objectifs environnementaux et économiques.

Pour ce faire, le Comité recommande d’instaurer, dans les meilleurs délais, une contribution kilométrique dans le transport routier de marchandises afin de remplacer la taxe sur le carburant, qui devrait d'ailleurs générer de moins en moins de revenus en raison de la décarbonation des transports.

Cette mesure diminuerait, selon le Comité, l’attrait financier du transport routier et lui ferait assumer les coûts externes qui lui sont associés tels que celui de la dégradation des routes. Les industries ferroviaire et maritime assumant l’essentiel de leurs infrastructures, ces coûts faramineux ne seront plus portés par les contribuables.

Ouvrir en mode plein écran Chaque employé sur un bateau contribue à transporter environ 35 fois plus de tonnes de marchandises que par camion. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / RYAN REMIORZ

Quel impact ont les véhicules lourds?

Le Comité souligne que les investissements soutenus des dernières décennies dans les infrastructures routières ont renforcé l’avantage comparatif du camionnage par rapport à d’autres modes de transport de marchandises comme le train ou le bateau.

À eux seuls, les véhicules routiers lourds contribuaient à 8,7 % des émissions totales du Québec en 2021.

Le Comité met aussi de l’avant qu’en Europe, il est estimé que le transport par camion engendre 3,2 fois plus de coûts de toutes sortes pour la collectivité que le train et 2,2 fois plus que le bateau, selon CE Delft.

En plus d’avoir un impact négatif sur la pollution atmosphérique et sonore ainsi qu’être à l'origine des problèmes de santé, le transport par camion accroît aussi le risque d’accidents de la route. De plus, dans les grands centres, un camion lourd peut avoir jusqu’à sept fois plus d’impact sur la fluidité de la circulation qu’un véhicule de passagers.

Toujours selon le Comité, un travailleur contribue à transporter environ 100 fois plus de tonnes de marchandises par train que par camion, et 35 fois plus par bateau que par camion. Pour le transport d'une même quantité de marchandises, les demandes en carburant se voient également affectées : 92 % moins de carburant sont nécessaires en train qu’en camion et 86 % en bateau comparativement au camion.

Le Comité estime que les attentes de livraison ultrarapide des consommateurs et des entreprises renforcent également l’attrait pour le transport routier. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable évaluait par ailleurs, en 2007, qu’environ 37 % des camions circulaient à vide ou de moins en moins chargés. Or, avant d’améliorer l’efficacité énergétique du transport de marchandises, il faut d’abord réduire les besoins en transports, estime le Comité.

Réduire, transférer, améliorer

Il faudrait donc, de l’avis du Comité, réduire les déplacements par camion par des mesures d’écofiscalité et d’économie circulaire.

Ce dernier souligne dans son avis que la réduction des besoins globaux de transport passe par une revue des choix de consommation qui ont un impact direct sur les émissions de GES . Cela se traduit essentiellement par une sobriété matérielle, par la consommation de biens et services locaux (qui génère moins de transport) ainsi que par le développement d’une véritable économie circulaire.

Le Comité promeut également la priorisation du transport de courte et de moyenne distance (moins de 200 kilomètres) et l’adoption d’une feuille de route sur le développement de l’économie circulaire afin de contribuer à la réduction de la demande de transport.