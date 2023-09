David Sobey, ancien chef de la direction et président de la chaîne d'épiceries Sobeys, est décédé. Il avait 92 ans.

Empire, la société mère de Sobeys, a souligné qu'il avait joué un rôle déterminant dans la croissance de la chaîne d'épicerie régionale fondée par son père, qui est aujourd'hui devenue une entreprise nationale de distribution et de vente au détail de produits alimentaires .

Le chef de la direction d'Empire, Michael Medline, a estimé que M. Sobey avait été un détaillant incroyable, un chef d'entreprise et un mentor .

Une histoire de famille

David Sobey était le fils des fondateur de l'entreprise Frank et Irene Sobey. Pour de nombreuses années, il a dirigé l'entreprise aux côtés de ses frères William et Donald.

Ouvrir en mode plein écran Un magasin Sobeys dans les années 1970. Photo : Radio-Canada / Archives CBC

En 1931, année de sa naissance, il n'y avait qu'une poignée de magasins Sobeys, tous dans la région de Stellarton en Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, Sobeys possède 1500 magasins au pays totalisant des ventes annuelles de 31,5 milliards de dollars. L'entreprise est aussi l'employeur de 131 000 personnes.

David Sobey était aussi reconnu pour sa philantropie. Il s'est associé à l'Université St. Mary's pour la création de la Sobey School of Business et le David Sobey Centre qui se spécialise dans l'étude de la vente au détail et des services.

Mardi, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a offert ses condoléances à la famille.

C'est une triste journée pour sa famille, c'est une triste journée pour la Nouvelle-Écosse et pour moi personellement , indique Tim Houston, qui dit avoir apprécié ses interactions avec l'homme d'affaires. Il me manquera.

David Sobey a été vice-président et chef de la direction de Sobeys de 1982 à 1986, et président et chef de la direction de 1986 à 1995. Il a été président du conseil de 1995 jusqu'à sa retraite, en 2001, puis a été nommé président émérite de Sobeys.

David Sobey a pris sa retraite du conseil d'administration d'Empire en 2015.

