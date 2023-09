L’évolution des infections à l’E. coli permet un optimisme prudent, dit Mark Joffe

La tendance des chiffres liés à l'épidémie d'infection à l'E. coli qui sévit depuis plusieurs semaines à Calgary indique une évolution positive, mais il est possible que la cause ne soit jamais déterminée, a déclaré mardi le Dr Mark Joffe, médecin hygiéniste en chef de l'Alberta.

L'épidémie, qui a rendu des centaines d'enfants malades, a entraîné certains d’entre eux à être placés en dialyse après avoir développé un syndrome hémolytique et urémique (SHU), une maladie qui affecte les reins.

La cause de l'épidémie d'infections à l'E. coli qui a conduit à la fermeture de plusieurs garderies à travers la ville fait toujours l'objet d'une enquête.

Nous ne sommes pas encore sortis du bois , a déclaré Mark Joffe. Nous sommes toutefois encouragés de voir la chute du nombre de cas quotidiens et la diminution du nombre d'enfants nécessitant des soins hospitaliers.

Lors d'une conférence de presse tenue mardi, la province a confirmé qu'il y avait 348 cas confirmés en laboratoire liés à l'épidémie, ainsi que 27 cas de transmission secondaire. Il s'agit des mêmes chiffres que ceux communiqués la veille par Services de santé Alberta (AHS).

Cela nous incite à faire preuve d'un optimisme prudent alors que nous nous dirigeons vers ce qui, nous l'espérons, sera bientôt la fin de cette épidémie extrêmement grave.

Huit enfants sont actuellement hospitalisés, tous atteints du SHU , dont deux sont en dialyse. Ces chiffres ont tous deux diminué d’un par rapport à lundi.

Publicité

Nous faisons de notre mieux pour identifier la cause [...] ce qui nous permettra de prendre de nouvelles mesures et d'améliorer les méthodes de prévention à l'avenir , a-t-il ajouté.

La transmission de la bactérie est soupçonnée d'être liée à l'utilisation d'une cuisine partagée par plusieurs garderies de Calgary.

Les enquêteurs ont, jusqu'à présent, examiné de nombreux échantillons d'aliments et aucune trace d'E. coli n'a encore été identifiée dans ceux-ci. Le personnel des garderies touchées et celui de la cuisine qui fait l'objet d'enquête sont également interrogés.

Il y a des milliers d'éléments de données qui sont rassemblés et qui doivent être examinés très attentivement , a expliqué le Dr Joffe.

AHS s'adresse directement aux parents

Six garderies sont actuellement fermées ou partiellement fermées en raison de la transmission secondaire de la bactérie. Mark Joffe a souligné l'importance pour les parents de suivre les recommandations de la santé publique.

Publicité

Si votre garderie est fermée, veuillez respecter la raison de cette fermeture et garder vos enfants à la maison , a-t-il ajouté.

Les enfants ne doivent être envoyés dans une autre garderie que si le test de dépistage de l'E. coli est négatif, s'ils ne présentent aucun symptôme et s'ils ont reçu l'autorisation d' AHS .

Mark Joffe a également conseillé à tous les exploitants de garderies de la région de Calgary de vérifier l'état de santé et les antécédents de garderie fréquentés par les nouveaux enfants qui arrivent dans leur établissement.

Ouvrir en mode plein écran Dr Mark Joffe, médecin hygiéniste en chef de l'Alberta, appelle les parents à ne pas envoyer leurs enfants dans une autre garderie à moins d'avoir un test de dépistage de l'E. coli qui est négatif, qu'ils ne présentent aucun symptôme, et qu'ils ont reçu l'autorisation de Services de santé Alberta. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

La cuisine soupçonnée d'être liée à l'épidémie demeure fermée, et ce, pour une durée indéterminée.

Le processus interne visant à déterminer le nombre de cuisines partagées desservant des garderies dans la province a commencé, a indiqué le ministre des Services à l'enfance et à la famille, Serle Turton.

Le ministre a par ailleurs ajouté, lors de la conférence de presse de mardi, que la province s'efforçait de verser le plus rapidement possible aux familles le paiement unique de 2000 dollars qui leur est destiné.

Je sais qu'il y a beaucoup d'anxiété quant au moment où ces fonds seront versés et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela se produise le plus tôt possible , a-t-il conclu.

Avec les informations de Jade Markus