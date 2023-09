Le festival Sommo de Cavendish reviendra, mais cette fois en juin

Le festival Sommo 2024 se tiendra le 28 et 29 juin de l'an prochain à Cavendish. L'événement aura lieu une semaine avant le traditionnel festival de musique country de la région, tel que demandé par les résidents de cette municipalité de villégiature de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le conseil municipal de Cavendish à l’Île-du-Prince-Édouard a approuvé à l’unanimité les dates pour la tenue de ce festival gastronomique et de musique folk et de rock alternatif, lundi soir.

Ben Murphy se rejouit d'avoir trouvé une une date qui convient à tout le monde. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Cette décision réjouit le président-directeur général de Whitecap Entertainment, l’entreprise qui organise les deux événements, Ben Murphy.

Je me sens très bien. Nous avons évidemment travaillé avec la municipalité et les résidents pour trouver une date qui convient à tout le monde ou à la plupart des gens.

Le prochain festival de musique country de Cavendish aura lieu du 5 au 7 juillet 2024.

Le festival Sommo a aussi compté une scène culinaire. Ci-dessus : l'auteure de livres de cuisine Gail Simmons montre à l'animateur Derrell Smith et à l'artiste Vance Joy comment faire des bloody Caesar. (Photo d'archives) Photo : Emily Benoit

Les consultations

Lors de consultations cet été, des membres de la communauté locale avaient demandé que le Festival Sommo et celui de musique country de Cavendish soient réalisés au début de l’été, au lieu de la mi-juillet, comme c’était le cas cette année.

Pour la mairesse adjointe de Cavendish, Linda Lowther, tenir ces événements en début de saison estivale favorise le tourisme familial de longs séjours pour le reste de l’été.

Les gens qui vont au festival ne vont pas aux attractions, ils ne jouent pas au golf, ils ne vont pas aux magasins, alors ce n'est pas vraiment le boom économique que tout le monde pense.

Pour Linda Lowther, mairesse adjointe de Cavendish, à l'Île-du-Prince-Édouard, le travail du conseil municipal a été très important pour arriver à un consensus sur les dates du festival Sommo 2024. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Avec la décision du conseil municipal, les souhaits de la communauté ont été exaucés pour l’année prochaine.

Ces festivals affectent le marché ordinaire de la communauté, alors on a demandé que ce soit réalisé plus tôt dans l'année, et c’est cela que les promoteurs ont décidé de faire , souligne Linda Lowther.

Une entente pluriannuelle

Lors de la réunion du conseil municipal cette semaine, Whitecap Entertainment a aussi demandé à la municipalité une entente pluriannuelle de 4 ans pour les deux festivals.

Ben Murphy explique qu’un tel accord faciliterait tant l'organisation de l'événement que la préparation de la communauté.

Cela nous donne une vision plus claire de l'avenir et nous permet de communiquer avec nos artistes, mais aussi aux entreprises touristiques et aux résidents de se préparer et d'établir des tarifs pour les hôtels, les terrains de camping et tout le reste , explique-t-il.

Le conseil municipal analyse la proposition de Whitecap Entertainment et tente d’obtenir un avis juridique sur une façon de conclure l'entente.

À la dernière réunion publique, les gens ont beaucoup demandé d'avoir les dates quelques années à l'avance afin de pouvoir mieux planifier la saison , dit Linda Lowther.

La communauté de Cavendish regarde cette proposition d'une entente avec un bon œil, assure la mairesse adjointe.

Nous croyons que la communauté serait contente de pouvoir avoir un plan à long terme , ajoute-t-elle.

Le premier festival Sommo a attiré plus de 20 000 personnes cet été.

Environ 60 000 personnes ont assisté au festival de musique country de Cavendish en 2023.