Les membres du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Shawinigan ont voté à 95 % en faveur d’un mandat de grève. Il pourrait bien s’agir d’un avant-goût d'un automne chaud, comme le laisse entendre le Front commun des syndicats, engagé dans des négociations avec le gouvernement pour le renouvellement des conventions collectives dans le secteur public.

Près de 90 membres présents lors de l’assemblée ont voté en faveur de la grève. Ça représente l’équivalent presque de la totalité des enseignants [à] temps complet , souligne le président du syndicat, Luc Vandal.

On espérait avoir un mandat fort, mais je vous avoue que c’est au-delà de ce à quoi on s’attendait.

Le vote se tenait dans le cadre d’une consultation de l’ensemble des organisations syndicales membres du Front commun qui comprend la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Ce mandat de grève, pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée, n’est donc pas local, mais il sera plutôt utilisé au moment jugé opportun par la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec, affiliée à la CSN. Les membres du Syndicat des professeurs du Cégep de Trois-Rivières seront donc aussi appelés à se prononcer sur un tel mandat. Il en sera de même pour ceux des deux autres syndicats du Cégep de Shawinigan.

Intensification des moyens de pression

D’ici à ce que les consultations sur le recours à une grève prennent fin, le 13 octobre, les enseignants du Cégep de Shawinigan comptent poursuivre leurs moyens de pression. On avait déjà un mandat d’intensifier nos moyens de pression. Cette semaine, on va être en rencontre, tous les syndicats de cégeps ensemble, pour voir quels sont les autres moyens de pression qu’on va mettre en place à l’intérieur des cégeps , ajoute Luc Vandal.

Ouvrir en mode plein écran Le Front commun représente 420 000 travailleuses et travailleurs de l’État québécois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Edouard Dubois

Ceux-ci se traduisent souvent par des boycotts de tâches qui ne sont pas conventionnés, des tâches que les profs vont faire à l’extérieur de leurs tâches ou, parfois, il va y avoir des perturbations d’instance pour mettre de la pression au niveau local. Ce qu’on veut, c’est [que l’administration] porte le message pour que la négociation débloque , indique le président du Syndicat des enseignants du Cégep de Shawinigan.

Luc Vandal reconnaît qu’une grève pourrait être un autre bouleversement auquel seraient confrontés les étudiants, qui ont notamment traversé la pandémie au secondaire dans les dernières années.

Notre objectif dans la vie, ce n’est pas de faire la grève. Les profs n’aiment pas ça bouleverser le calendrier scolaire. […] Il n’y aura pas de grève avant la fin octobre, début novembre, le gouvernement a de la place pour négocier, il a du temps , conclut-il.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin