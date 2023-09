Projet de tours près de la Ferme expérimentale à Ottawa : le débat se poursuit

La Ville d’Ottawa et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) croient qu'il faut élargir le débat sur le nombre croissant de tours d'habitation qui pourraient encercler la Ferme expérimentale centrale. Les deux parties discutent de la façon dont ces tours pourraient avoir des répercussions sur la viabilité des recherches à la Ferme expérimentale.

Le débat s'est intensifié depuis la proposition de construire deux tours, l'une de 16 et l'autre de 27 étages, au 1081, avenue Carling, à Ottawa. Le promoteur local Taggart Realty Management souhaite construire 350 appartements locatifs, dont des unités potentiellement abordables.

Une demande distincte de Theberge Homes est également en cours de planification. Ce constructeur propose trois tours, soit deux de 24 étages et une de 32 étages au 780, chemin Baseline.

Aperçu des trois tours proposées par Theberge Homes à l'angle des routes Baseline et Fisher, au sud de la Ferme expérimentale centrale. Photo : Theberge Homes

Le conseiller municipal et président du Comité de la planification et du logement d'Ottawa, Jeff Leiper, atteste que les résidents veulent avoir une discussion plus large sur la façon dont la potentielle croissance le long de ces corridors de transport en commun pourrait toucher la ferme.

Des restrictions justifiées

Il rappelle néanmoins que le plan officiel actuel de la Ville ne limite pas la hauteur des bâtiments pour le bien de la Ferme. Par contre, la Ville pourrait créer un plan secondaire si AAC expose les raisons qui justifient ce genre de restrictions, croit-il.

Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une discussion productive avec la Ferme tant que nous n'aurons pas reçu de leur part un document bien réfléchi, moderne et actualisé , estime M. Lieper, qui attend un document décrivant exactement le rôle de la Ferme au sein de leur réseau d'installations de recherche .

Ce dernier est curieux de voir s'il existe un compromis entre les hauteurs qui seraient envisagées par notre plan officiel aujourd'hui et les besoins de recherche de la Ferme .

Le conseiller du quartier Kitschissippi et président du Comité de la planification et du logement d'Ottawa, Jeff Lieper. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

Pour sa part, le conseiller Riley Brockington, dont le quartier Rivière englobe la Ferme expérimentale centrale, soutient qu'étant donné l'importance de la recherche agricole sur le terrain, la Ville doit s'assurer que ces propositions ne sont pas traitées comme des cas isolés .

Nous sommes au cœur de la ville. Je pense que beaucoup de gens ont des idées très différentes sur l'utilisation qui pourrait être faite de ce terrain , ajoute M. Brockington. Mais, en fin de compte, la recherche agricole est très importante.

Le conseiller municipal du quartier Rivière, Riley Brockington. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les corridors dont nous parlons devraient vraiment être denses , craint-il. Ils sont proches des transports en commun rapides, ils seront proches des stations du train léger.

Les corridors de transport en commun et les développements prévus en bordure de la Ferme expérimentale centrale. Photo : Radio-Canada

M. Brockington espère que les choses seront plus claires lorsque AAC assistera à la réunion du Comité de la planification et du logement, mercredi, puisque le Comité doit examiner à nouveau la proposition du 1081, avenue Carling.

La proposition avait été acceptée la dernière fois qu'elle avait été examinée par le Comité. Cette dernière revient devant le Comité parce que le personnel municipal s'est aperçu qu' AAC n'avait pas été prévenu de la réunion, explique le conseiller Leiper.

Réduire les ombres

Joey Theberge, de Theberge Homes, explique qu'il a essayé d'adapter sa proposition pour minimiser les ombres en réduisant l'empreinte de la plus haute tour et en essayant d'incliner les bâtiments.

Notre analyse des ombres a démontré que l’impact que nous allons créer est plus important pendant les mois d'hiver , rapporte M. Theberge. Notre tour la plus haute est plus une tour carrée qu'un mur plat pour essayer de minimiser l’impact.

Les avantages dépassent de loin les effets négatifs qu'entraînerait une telle densité dans cette zone , croit fermement Joey Theberge.

Aperçu du deuxième projet soumis à la Ville pour les tours du 1081, avenue Carling. (Photo d'archives) Photo : Fotenn

De son côté, le directeur général pour la région du Québec et de l'Ontario au sein d' AAC , Pascal Michel, trouve que les ajustements apportés à la proposition sont minimes jusqu'à présent. Il croit néanmoins que l’atteinte d'un compromis est possible.

Le mieux serait de ne pas construire, mais nous comprenons qu'il existe probablement des moyens de construire ces bâtiments en minimisant l'impact sur le terrain , reconnaît-il

Il suffit de trouver un équilibre entre les défis les plus importants.

Selon M. Michel, les recherches menées à la ferme sont au cœur de l'adaptation du secteur agricole canadien au changement climatique, à l’impact environnemental et à la sécurité alimentaire.

Il ajoute que les ombres projetées par les tours autour de la ferme créeraient de la variabilité dans les projets de recherche existants et diminueraient la valeur continue de la Ferme en tant que modèle de la façon dont les champs des agriculteurs canadiens fonctionnent.

Nous devons non seulement examiner l'impact immédiat de ces projets individuels, mais aussi la fonction fondamentale de la Ferme expérimentale centrale et la façon dont tout cela compromettrait notre capacité à faire de la recherche ici , martèle M. Michel.