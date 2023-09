Procès Lich-Barber : le responsable des situations d’urgence témoigne

Le témoignage du directeur des services d'urgence d'Ottawa, Kim Ayotte, devrait se poursuivre, mercredi, dans le cadre du procès pénal de deux organisateurs du convoi des camionneurs.

Tamara Lich et Chris Barber sont accusés d'avoir commis des méfaits et d'avoir conseillé à d'autres personnes de commettre des méfaits, des actes d'intimidation et d'autres infractions lors de la manifestation.

Kim Ayotte a supervisé l'application des règlements municipaux, les services d'incendie et les services paramédicaux lors de la manifestation de l'année dernière, ainsi que le service chargé de superviser les événements spéciaux.

Il s'est présenté à la barre des témoins mardi après-midi, mais son témoignage a été interrompu alors qu'il s'efforçait de répondre à des questions spécifiques sans avoir accès à ses messages textes et autres communications avec son personnel.

M. Ayotte a également fourni des informations quotidiennes sur la situation au maire de l'époque, Jim Watson, et au reste du conseil municipal pendant la manifestation.

Le procès a pris du retard et la juge a annoncé, mardi, qu'elle souhaitait fixer d'autres dates pour l'audition des preuves et des arguments juridiques en octobre et novembre.