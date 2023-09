Isthme de Chignecto : un sénateur veut qu’Ottawa prenne la responsabilité des travaux

Un sénateur du Nouveau-Brunswick a déposé un projet de loi mardi qui vise à ce que le gouvernement fédéral prenne la responsabilité - et la facture - des travaux de l’isthme de Chignecto qui relie la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick.

Ce lien, qui se trouve sous le niveau de la mer, est menacé par la montée des eaux. Il est essentiel pour que la Nouvelle-Écosse ne devienne pas une île.

L'isthme de Chignecto est la bande de terre qui relie la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick et donc au reste du Canada.

Ce passage est traversé par l’autoroute transcanadienne et le chemin de fer du CN . Trente-cinq milliards de dollars de biens et services transitent par l’isthme chaque année. La zone est également le lieu de résidence de plus de 15 000 personnes.

Des travaux sont nécessaires pour consolider les digues qui protègent le secteur. Personne ne remet en cause ce point, mais c’est sur la question du financement que ça coince.

Depuis plusieurs mois, les gouvernements provinciaux et fédéral se disputent pour savoir qui paiera la facture estimée à 400 millions de dollars. Ottawa propose de payer 50 % des travaux. Les premiers ministres de Maritimes refusent. Ils estiment que ces travaux sont de la responsabilité du fédéral et que par conséquent il devrait payer l’intégralité.

La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont entamé des poursuites. En attendant, la situation reste inchangée et les travaux sont loin de commencer.

Le sénateur croit que le projet est d'intérêt national

Jim Quinn, sénateur du Nouveau-Brunswick, souhaite donc accélérer les choses. Il a déposé mardi un projet de loi pour que les travaux nécessaires à protéger la région soient déclarés comme étant de l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces .

Jim Quinn souhaite que les travaux pour protéger l'isthme de Chignecto soient reconnus comme étant de l'intérêt national.

Cette disposition constitutionnelle les placerait sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Elle a été utilisée pour la dernière fois en 2014 pour la construction du pont Champlain à Montréal.

Nous voulons être traités comme les autres projets canadiens qui ont été réalisés dans l'intérêt national et général des Canadiens , explique Jim Quinn. Il rappelle que le port d’Halifax, relié par l’isthme au reste du pays, joue un rôle essentiel pour le commerce national et international.

L'isthme de Chignecto est corridor commercial très important entre la Nouvelle-Écosse et le reste du pays.

Le sénateur estime que les débats actuels sur le paiement de la facture font perdre un temps précieux.

Aujourd'hui, nous nous perdons trop de temps dans les questions de compétence entre les provinces et le gouvernement fédéral. [...] Ce projet est payé par l'argent des contribuables, qu’il soit fédéral ou provincial. La question est de savoir dans quel "pot" d'argent des contribuables on va piocher , estime le Néo-Brunswickois.

Jim Quinn est soutenu dans sa démarche par plusieurs de ses collègues sénateurs des Maritimes.

Les premiers ministres du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse apprécient également son soutien. Le sénateur Quinn a un argument valide , croit Blaine Higgs.

D’après un reportage d’Adrien Blanc