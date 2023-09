La Bâtonnière du Québec lance un véritable cri du cœur. Le nombre de dossiers à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) explose et les délais de traitement devant les tribunaux s’accumulent. La Mauricie figure d’ailleurs parmi les régions les plus touchées par cette problématique.

La pénurie de juges ralentit les procédures, puisque moins de temps de cour est disponible pour traiter les dossiers. La loi sur la protection de la jeunesse prévoit 60 jours pour retirer les enfants de leur famille et réaliser une étude approfondie de leur situation.

Toutefois, dans plusieurs régions, dont la Mauricie, le temps d’attente est deux fois, parfois même trois fois, supérieur, ce qui est dénoncé par la Bâtonnière, Catherine Claveau. Cette dernière a envoyé une lettre à trois ministères, soit ceux de la Justice, des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et des Services sociaux. Elle y fait mention d’une crise sans précédent.

Au moment où on se parle, c’est que les évaluations ne se font pas à temps, donc on est obligé de faire des demandes de remise à répétition, ce qui fait que le 60 jours n’est plus 60 jours. Ce n’est pas respecté dans à peu près tous les districts au Québec, déplore Me Claveau. C’est certain qu’on craint qu’il y ait des dossiers qui soient échappés et que de jeunes enfants grandissent avec probablement des difficultés accrues .

Retards dans les évaluations

En plus des délais de traitement des dossiers devant les tribunaux, l’attente moyenne pour obtenir une évaluation a aussi bondi. En Mauricie, il faut en moyenne 71 jours pour obtenir une évaluation, alors que la cible du gouvernement se situe à 23 jours.

L’augmentation du nombre de cas présentés à la DPJ, soit 6 % dans les cinq dernières années, serait en cause.

Cette situation a des répercussions sur les enfants, mais également sur les familles d’accueil qui les hébergent qui disent ne pas avoir assez d’aide pour pouvoir les soutenir.

Ouvrir en mode plein écran Geneviève Rioux, présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / David Dufresne-Denis

Quand on a un enfant dans les deux dernières années qui ont vécu dans quatre familles, ce n’est pas nécessairement parce que c’était quatre mauvaises familles d’accueil. C’étaient des familles épuisées, mal outillées, qu’on n’a pas pu outiller, qu’on a refusé d’outiller ou qu’on manque de main-d’œuvre pour les aider, les accueillir , explique Geneviève Rioux, présidente de la Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec.

Du travail à faire, dit le CIUSSS

De son côté, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) dit travailler avec ses partenaires pour identifier des façons de diminuer les délais et également à travailler différemment dans l’accompagnement des familles dans le besoin.

À ce titre, des actions sont actuellement déployées pour bonifier l’offre de services en proximité. Ainsi, en accompagnant adéquatement les familles dans le besoin avant même que la situation d’un jeune ne se dégrade, nous limitons la nécessité d’avoir recours aux services de la DPJ et potentiellement à la justice , poursuit-on par écrit.

L’organisation affirme que si une famille d’accueil nécessite plus de services, la médiation est préconisée pour limiter le recours aux tribunaux.

Le CIUSSS conclut en mentionnant faire face au même manque de disponibilité de familles d’accueil qu’ailleurs dans la province.

Avec les informations de Kassandra Lebel