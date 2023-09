Le Réseau de santé Horizon au Nouveau-Brunswick fait face à quatre accusations en matière de sécurité au travail pour avoir potentiellement exposé certains employés d'un hôpital de Fredericton à l'amiante.

Travail sécuritaire NB confirme dans un courriel que les accusations portées contre le Réseau de santé Horizon font suite à son enquête à l'Hôpital régional Dr Everett Chalmers et s'appliquent à une période du 7 novembre 2017 au 6 octobre 2022.

L'agence affirme que les employés travaillaient à l'hôpital dans un espace entre les étages inaccessible à la plupart des autres travailleurs et aux membres du public.

Elle soutient que les autorités sanitaires n'ont pas pris toutes les précautions raisonnables en n'identifiant pas la présence d'amiante.

Travail sécuritaire NB allègue également qu'au cours de la même période, la régie de la santé n'a pas adopté le code de bonnes pratiques pour le travail avec des matériaux contenant de l'amiante et n'a pas informé les employés de la présence d'amiante et des dangers liés à la manipulation de l'amiante.

Aucun risque pour les patients ou le personnel

Jeff Carter, vice-président aux immobilisations, à l'exploitation et à l'infrastructure au Réseau de santé Horizon, a refusé de commenter parce que l'affaire est devant les tribunaux, mais il a souligné qu'il n'y avait aucun risque pour les patients ou le personnel de l'hôpital.

Travail sécuritaire NB a également refusé de donner plus de détails, mais a indiqué que l'amende maximale pour toute infraction à la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail est de 250 000 $. L'amende la plus élevée infligée à ce jour au Nouveau-Brunswick est de 200 000 $.

L'affaire sera portée devant le tribunal le 16 octobre pour la réponse à l'accusation, a indiqué l'agence.