La GRC en N.-É. va s’excuser aux noirs pour les contrôles de routine

En raison d'une « utilisation historique des contrôles de routine », la Gendarmerie royale du Canada (GRC) présentera ses excuses aux communautés d'origine africaine en Nouvelle-Écosse.

Dans un communiqué diffusé mardi, la GRC reconnaît qu'elle a pu causer des préjudices aux Néo-Écossais d'origine africaine et à toutes les personnes d'ascendance africaine pour une surutilisation des contrôles de routine et d'autres interactions qui ont eu un impact négatif.

Un comité chargé de faire avancer le travail sur les excuses officielles a recommandé la mise en place de 14 consultations dans les communautés africaines de la Nouvelle-Écosse afin d'entendre leurs voix. La première consultation s'est déroulée lundi soir à Gibson Woods.

Ces séances, organisées par des résidents et des membres de l'équipe de direction de la GRC , ont aussi pour but de permettre l'élaboration d'un plan d'action à la suite des excuses.

Le commissaire adjoint et commandant de la GRC de la Nouvelle-Écosse, Dennis Daley, a indiqué qu'il a mis en place un comité directeur chargé de fournir des conseils et du soutien. L'expertise et le leadership des membres nous aideront à nous réconcilier avec la communauté noire, dans l'espoir de rétablir la confiance , a-t-il déclaré.

Ouvrir en mode plein écran Le commissaire adjoint, Dennis Daley, est commandant de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Je sais que ces excuses sont attendues depuis longtemps. Et je reconnais qu'il y a beaucoup de travail à faire pour commencer à reconstruire la relation fracturée avec la communauté.

Il a ajouté qu'il est particulièrement important que la GRC entende les personnes concernées par les excuses.

Les excuses ainsi que le plan d'action qui suivra seront rédigés lorsque les consultations se termineront en novembre. Les excuses devraient être présentées en 2024.