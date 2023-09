Logements additionnels : face à la contestation, Sherbrooke recule et évite un référendum

Alors le projet de règlement permettant l’ajout d’un logement additionnel à une maison unifamiliale a suscité plusieurs préoccupations citoyennes, le conseil municipal a décidé mardi de faire marche arrière, s’évitant ainsi un possible référendum.

Des fonctionnaires du Service de planification et gestion du territoire ont présenté aux élus réunis en comité plénier public les rapports des consultations publiques des 28 et 29 août.

Rappelons que la Commission de l’aménagement du territoire souhaiterait qu’il soit possible pour un citoyen de construire un logement supplémentaire sur sa propriété. Un garage pourrait notamment être transformé, puis habité.

Toutefois, force est d’admettre que les participants ont été nombreux à exprimer une multitude de préoccupations quant aux modifications réglementaires. Une fois adoptées (les deux projets de règlements), on pense qu’il va y avoir contestation dans plusieurs zones et zones contiguës du territoire , a expliqué aux élus la conseillère principale au greffe, Lydia Laquerre.

Une contestation qui pourrait forcer la tenue de référendums et possiblement paralyser l’appareil municipal pour les autres projets , selon la fonctionnaire. Ça signifie quand même des coûts assez importants et une problématique qui est très importante au service du greffe. On est peu nombreux pour toutes les tâches à accomplir , a expliqué Mme Laquerre.

4 scénarios présentés

Les élus ont délibéré sur 4 scénarios possibles pour faire face à l’enjeu. Le conseil pouvait notamment abandonner le projet ou décider d’aller de l’avant malgré tout.

Les élus ont plutôt choisi de retirer les projets de règlements. De nouveaux règlements modifiés en fonction des commentaires recueillis seront déposés sous peu au conseil.

Une décision qui aura toutefois une incidence sur le pouvoir des citoyens. En raison d’une modification à la loi par le gouvernement du Québec, les nouveaux projets de règlements ne pourront pas être soumis au processus d’approbation référendaire. Le gouvernement a apporté ce changement à la loi pour que certains projets d’intérêt public jugés prioritaires puissent se concrétiser plus facilement.

Une situation que dénonce la conseillère Hélène Dauphinais. Pour les gens qui n’étaient pas d’accord, il n’y a plus de porte, ils sont vraiment mis de côté. C’est un déni de démocratie , a-t-elle déclaré lors de la séance du conseil municipal.

La mairesse défend l’orientation

La mairesse Évelyne Beaudin ne voit pas d’enjeu à ce que les nouveaux projets de règlements n’aient pas à être soumis au processus d’approbation référendaire.

Elle juge que l’influence que peut avoir les citoyens sur certains projets, notamment ceux permettant de faire face à la crise du logement, doit avoir une limite. On ne peut pas se faire arrêter pour cela par une poignée de gens , a-t-elle mentionné en mêlée de presse.

Est-ce qu’on a vraiment le luxe quand notre taux d’occupation est de 0 % de se priver de ce type de logement là qui s’intègre bien au territoire?