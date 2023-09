Les électeurs de la Gaspésie n’auront pas eu droit à beaucoup de répit. À peine vient-on de leur retrancher un siège à la Chambre des communes qu’on pourrait bientôt leur réserver le même sort à l’Assemblée nationale. Dans la proposition de redécoupage qu’elle a déposée hier, la Commission de la représentation électorale souhaite fusionner les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure, afin de tenir compte d’une croissance du nombre d’électeurs « nettement inférieure à la moyenne québécoise ».

Cette fusion aurait quelque chose de symbolique, puisque la circonscription de Bonaventure a été détachée de celle de Gaspé en 1829. Près de 200 ans plus tard, on risque fort d’assister au mouvement inverse. Même si on a cru un temps que la pandémie avait changé la dynamique, le déclin démographique de la région risque plutôt de se poursuivre, selon la Commission.

Comme on pouvait s’y attendre, des élus locaux ont rapidement dénoncé la situation, plaidant que le nouveau découpage diviserait des MRC , altérerait le sentiment d’appartenance des citoyens et complexifierait l’accès aux députés de la région.

Aussi frustrante puisse-t-elle être, la situation ne constitue toutefois pas une grande surprise. En vertu de la Loi électorale, le nombre d’électeurs dans une circonscription ne peut être supérieur ou inférieur à 25 % de la moyenne québécoise. La loi prévoit que la Commission de la représentation électorale peut exceptionnellement s’écarter de la règle des 25 %, mais elle est tenue de se justifier.

Des exceptions de plus en plus nombreuses

Pendant longtemps, seule l’immense circonscription d’Ungava, dans le Nord-du-Québec, bénéficiait d’une exception, en plus des Îles-de-la-Madeleine, dont le statut est protégé par la loi. Ces dernières années, les cas d’espèce se sont toutefois multipliés.

En 2011, la Commission avait consenti à des exceptions pour Gaspé et Abitibi-Est. Puis se sont ajoutées, lors du dernier redécoupage en 2017, les circonscriptions d’Abitibi-Ouest, de Bonaventure et de René-Lévesque sur la Côte-Nord. À la lumière des plus récents chiffres, Duplessis, dans la même région, a maintenant rejoint le groupe.

Or, non seulement les exceptions sont de plus en plus nombreuses, mais les disparités se sont aussi creusées. La circonscription de Gaspé affichait un écart négatif de 36,8 % lors du dernier redécoupage; il atteint maintenant 40,6 %. Dans René-Lévesque, l’écart est passé de 29,3 % à 35,9 %.

Circonscriptions en situation d’exception (écarts négatifs supérieurs à 25 %) Îles-de-la-Madeleine* (-78,0 %)

Ungava (-41,5 %)

Gaspé (-40,6 %)

René-Lévesque (-35,9 %)

Abitibi-Est (-33,3 %)

Abitibi-Ouest (-29,9 %)

Bonaventure (-29,2 %)

Duplessis (-26,7 %) * La circonscription des Îles-de-la-Madeleine fait l’objet d’une exception en vertu de la Loi électorale. Source : Commission de la représentation électorale

La norme du plus ou moins 25 % d’écart à la moyenne, appliquée au Québec comme à l’échelle du Canada, est pourtant déjà l’une des plus libérales en la matière. En Australie, par exemple, le seuil à ne pas dépasser est de plus ou moins 3,5 %.

Il n’en demeure pas moins que les raisons pour lesquelles la Commission avait consenti à faire une exception en 2017 semblent toujours d’actualité. Dans le rapport produit à l’époque, les commissaires avaient estimé qu’un redécoupage du territoire gaspésien entraînerait la création de circonscriptions d’une superficie considérable et impliquerait le regroupement de communautés ayant chacune leur identité propre.

La Commission estime cette fois-ci qu’elle peut proposer une délimitation respectant le critère numérique de la Loi électorale et les communautés naturelles dans cette région , mais des élus locaux émettent déjà de sérieux doutes. Après avoir entamé des procédures judiciaires pour contrer la décision prise au fédéral, la mobilisation risque de se poursuivre, voire de prendre de l’ampleur, sur la scène québécoise.

Et si les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord sont épargnées cette fois-ci, elles pourraient aussi, à terme, perdre des plumes. Les deux premières ont vu leur nombre d’électeurs croître à des taux bien inférieurs à la moyenne provinciale et devraient enregistrer à nouveau un faible taux de croissance de leur population électorale au cours des prochaines années .

Quant à la dernière, son taux de croissance a été de -4,4 %. Tout porte à croire que la diminution du nombre d’électeurs se poursuivra , indique le document. En contrepartie, d’autres régions semblent en bonne posture pour obtenir plus de sièges à moyen terme. C’est notamment le cas de l’Outaouais et de la Montérégie, dont la croissance démographique est appelée à se poursuivre, selon la Commission.

À Montréal aussi

Pour une deuxième fois de suite, la Commission souhaite aussi retrancher une circonscription à l’île de Montréal, et ce, même si sa population continue de croître. C’est que la commission doit tenir compte du nombre d’électeurs inscrits plutôt que du nombre total de résidents. Or, bien des citoyens ont quitté l’île depuis la pandémie, la croissance de la population étant en bonne partie attribuable à l’immigration temporaire.

Si le Parti libéral avait pâti du regroupement des circonscriptions de Mont-Royal et d’Outremont en 2017, c’est le chef du Parti québécois qui risque, cette fois-ci, de faire les frais du redécoupage proposé. La Commission propose de regrouper la majeure partie de l’actuelle circonscription de Camille-Laurin, détenue par Paul St-Pierre Plamondon, avec celle d’Anjou–Louis-Riel, qui n’a pas appuyé de candidat péquiste depuis 1994.

Contrairement à la Gaspésie, l’île de Montréal n’a pas perdu de circonscription lors du plus récent redécoupage de la carte fédérale. Cela s’explique par le fait que le gouvernement canadien a retenu la population totale comme base de calcul plutôt que le nombre d’électeurs. En agissant ainsi, le Québec demeure fidèle au modèle britannique, tandis que le Canada se colle à ce qui se fait dans plusieurs pays européens comme la France.

Et maintenant?

La notion d’exception à la règle des 25 % d’écart pourrait-elle être élargie? D’autres circonscriptions à statut particulier pourraient-elles être prévues à la loi? Face au retrait possible d’une circonscription en Gaspésie, et face à l’appréhension de voir d’autres régions subir le même sort au cours des prochaines années, l’idée risque de revenir en force, tout comme l’augmentation du nombre de députés.

Depuis 1989, le nombre de sièges à l’Assemblée nationale est resté stable à 125, mais l’idée de l’augmenter a été périodiquement évoquée. Annoncées sans tambour ni trompette au printemps dernier, la rénovation et la reconfiguration du salon Bleu de l’hôtel du Parlement permettront à terme d’ajouter jusqu’à quatre sièges à l’enceinte. Ces travaux doivent en théorie prendre fin en 2026, juste à temps pour les prochaines élections.