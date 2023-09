Pour éponger son déficit de plus de 3 millions de dollars, le Cégep de Rimouski n’envisage plus de vendre ses résidences à un tiers. Il désire en lieu et place de céder les quelque 400 chambres à un partenaire qui pourrait en disposer pour plusieurs années en vertu d'un bail emphytéotique.

L'option de la vente était pourtant toujours envisagée par l'administration du Cégep au printemps dernier.

Le changement de cap s’est opéré la semaine dernière, a expliqué le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier, à la sortie d'une réunion du conseil d’administration de l’établissement, mardi. On s’est rendu compte que la cession d’emphytéose offrait des opportunités et des possibilités qu’on n’avait pas vues.

Si cette option obtient l’aval du ministère de l’Enseignement supérieur, cela voudrait dire que le Cégep pourrait céder la gestion et l’utilisation des résidences étudiantes à un tiers qui agirait à titre de propriétaire pour plusieurs années. Les résidences demeureraient toutefois la propriété du Cégep.

Le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier

À la fin, les installations reviennent en bon état à son propriétaire d’origine, donc on est assurés du maintien de la vocation , commente François Dornier.

En vertu du bail emphytéotique, le nouvel exploitant a comme responsabilité d'entretenir, voire de rénover les résidences, ou à tout le moins d’y faire des constructions [...] qui augmentent sa valeur d’une façon durable , comme le prescrit le Code civil du Québec.

Deux des quatre tours nécessitent des travaux majeurs.

Cette avenue éviterait ainsi l’injection de plus de 15 millions de dollars par le Cégep dans des rénovations rendues nécessaires en raison de la vétusté de deux des quatre tours qui abritent les résidences. On ne veut pas et on ne peut pas se permettre d’engouffrer plus de 15 millions en réparations dans les tours , a reconnu le directeur général de l’établissement.

On veut utiliser ce nouveau partenariat comme levier financier pour nous permettre de terminer le règlement de la dette.

Mais vente ou pas, les besoins en logements demeurent importants, rappelle François Dornier, qui veut miser sur d’autres modèles de résidences, parce que les cellules, les chambres uniques [sans] salles de bain, ça a fait son temps , estime-t-il.

Le Cégep de Rimouski doit entériner sa décision concernant le bail emphytéotique au courant du mois d'octobre.

Le plan de redressement du Cégep en voie d’être complété

Montrée du doigt dans un rapport de la firme Mallette pour des lacunes dans sa gestion, l’institution académique affirme avoir apporté des correctifs à la quasi-entièreté des recommandations qui y étaient formulées.

Il ne resterait en effet que deux recommandations à mettre en œuvre, selon les dires de François Dornier, sur la trentaine qu’énumérait la firme comptable. On a même eu l’audace de demander à Mallette de revenir valider qu’on n'a rien oublié , fait valoir le directeur général.

Le Cégep de Rimouski

Il y a près d’un an, le rapport commandé par Québec relevait plusieurs améliorations à corriger dans la gouvernance et la gestion des finances du Cégep de Rimouski. Ce rapport révélait que l'établissement collégial était le seul au Québec à avoir cumulé un déficit de son fonds de fonctionnement au 30 juin 2021 .

Après des sessions difficiles, caractérisées par la pandémie ainsi que par des pertes d'étudiants et de revenus notamment en raison d’une révision du financement accordé aux cégeps, François Dornier accueille maintenant avec soulagement la mise en œuvre de la plupart de ces recommandations.