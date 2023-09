L’aviation aura besoin d’un soutien gouvernemental pour se décarboner, selon WestJet

Le PDG de WestJet, Alexis von Hoensbroech, a déclaré que la volonté mondiale de décarboner le secteur de l'aviation civile d'ici 2050 entraînera une hausse importante du prix des billets, à moins que les gouvernements n'apportent leur soutien.

Le grand patron de la deuxième compagnie aérienne du Canada s’exprimait lors du 24e Congrès mondial du pétrole à Calgary.

L'événement se déroulait alors qu'une pression croissante est exercée sur le secteur des combustibles fossiles pour qu'il joue son rôle dans la lutte contre le changement climatique.

WestJet, par exemple, est le plus gros consommateur de produits pétroliers en Alberta, dépensant plus de 1 milliard de dollars par an en kérosène, selon son PDG .

L'industrie aéronautique mondiale est elle-même responsable d'environ 3 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, selon l'Organisation de l’aviation civile internationale, une agence des Nations unies.

Un défi majeur

En 2021, l'Association du transport aérien international (IATA), qui représente 300 compagnies aériennes, dont WestJet, s'est engagée à atteindre une émission nette nulle d'ici 2050, conformément à l'Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement climatique.

Publicité

Toutefois, selon Alexis von Hoensbroech, bien que WestJet et d'autres compagnies aériennes investissent des milliards pour améliorer l'efficacité énergétique de leur flotte, parvenir à un bilan net nul d'ici à 2050 constituera un défi majeur.

Les avions électriques ou à hydrogène sont encore loin de devenir une réalité, ce qui fait du secteur de l'aviation l'un des plus difficiles à décarboner.

Le dernier baril d'hydrocarbures produit sur cette planète sera probablement brûlé dans un moteur à réaction , a dit M. von Hoensbroech lors du congrès.

Il faudra 450 milliards de litres

Pour l'heure, l'industrie place ses espoirs dans ce qu'elle appelle le carburant d'aviation durable, ou CAD , un carburant à faible teneur en carbone fabriqué à partir de matières renouvelables telles que les huiles de cuisson usagées ou les déchets organiques.

Le CAD est un carburant de substitution, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec les moteurs d'avion existants, mais il est cinq fois plus cher que le kérosène traditionnel. Il n'est pas du tout produit au niveau commercial au Canada.

Pour que l'industrie aéronautique mondiale parvienne à une consommation nette nulle de CAD, elle devra rapidement passer à l'échelle supérieure. En 2022, la production mondiale de ce carburant est estimée entre 300 et 450 millions de litres, ce qui représente moins de 1 % de la demande totale de carburéacteur.

L' IATA estime que l'industrie du transport aérien aura besoin de 450 milliards de litres de CAD par an d'ici à 2050 si elle veut atteindre ses objectifs de réduction des émissions.

Ouvrir en mode plein écran Alexis von Hoensbroech est le président-directeur général de WestJet depuis 2022. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Mais, selon Alexis von Hoensbroech, pour y parvenir, les gouvernements devront offrir des incitations financières, à la fois aux raffineurs pour qu'ils produisent le produit, et aux compagnies aériennes pour qu'elles l'utilisent.

Alors que les États-Unis ont déjà mis en place un crédit d'impôt pour soutenir les fabricants de carburants et les compagnies aériennes qui utilisent les CAD , le Canada ne dispose pas d'un programme similaire.

M. Von Hoensbroech reconnaît que certains suggèrent que le moyen le plus rapide de décarboniser le secteur de l'aviation est simplement d'encourager les gens à prendre moins l'avion. Mais il a ajouté que la demande mondiale de transport aérien devrait augmenter, et non diminuer, au cours des prochaines décennies.

Avec les informations de La Presse canadienne