Entente de principe entre Ford et Unifor

Le syndicat qui représente les employés canadiens de Ford a annoncé mardi soir la conclusion d’une entente de principe avec le constructeur automobile.

Nous croyons que cette entente va solidifier les bases sur lesquelles nous continuerons de négocier des gains pour des générations de travailleurs de l'automobile au Canada , a affirmé la présidente d’Unifor, Lana Payne, dans une déclaration écrite.

La date limite pour éviter le déclenchement d’une grève des travailleurs de Ford au pays avait été fixée à 23 h 59, lundi soir. Malgré tout, la nuit dernière, Unifor avait prolongé de 24 heures les pourparlers parce qu’elle avait reçu une offre substantielle de la compagnie à la dernière minute.

Ford compte 5600 employés au Canada, principalement en Ontario.

L’entente de principe couvre les travailleurs de l’usine d’assemblage d’Oakville, de l’usine de moteurs de Windsor et de son annexe, ainsi que des centres de distribution de Bramalea, Paris et Casselman, en Ontario, et de celui de Leduc (en Alberta).

Le contenu de l'entente de principe n'a pas été dévoilé. Un vote de ratification doit avoir lieu en fin de semaine.

Les salaires, les pensions, le soutien lors de la transition vers les véhicules électriques et les investissements faisaient partie des priorités du syndicat pendant les pourparlers.

Unifor avait choisi de commencer par négocier un accord avec Ford. L'entente de principe conclue devrait servir de modèle pour les négociations avec GM et Stellantis (propriétaire de Chrysler).