Une simulation d’urgence à Saint-Pierre-Jolys pour former des coordonnateurs municipaux

Un chaos organisé a rempli l'église St-Pierre Bible Fellowship mardi, alors que plus de 80 membres de la communauté rurale de Saint-Pierre-Jolys ont participé à une simulation d’urgence. Cette dernière a mobilisé près de 30 coordonnateurs municipaux des mesures d'urgence de partout au Manitoba.

Des familles, des élèves des écoles locales et même des membres du conseil municipal se sont portés volontaires pour interpréter les rôles d’évacués à la suite d’un feu à Saint-Malo.

La naissance de deux enfants, une arrestation et une crise cardiaque ne sont que quelques-uns des scénarios auxquels les coordonnateurs municipaux des mesures d'urgence ont été confrontés.

Des bénévoles simulent une arrestation par la Gendarmerie royale du Canada.

Une occasion à la fois divertissante et éducative pour le village situé à 57 km sud de Winnipeg. Les bénévoles ont été encouragés à être aussi bruyants, dramatiques et problématiques que possible afin de recréer un environnement réaliste.

La participante Sophie Maynard a prétendu de ne pas vouloir être séparée de ses chiens et d’avoir des besoins liés à son diabète. C’était très amusant, indique-t-elle.

Je pense que certaines personnes ne s'attendaient pas à nos scénarios aussi, donc des fois c'était drôle de voir leurs expressions , ajoute pour sa part la participante, Julie Fillion.

Le matin a été consacré à une formation d'accueil en cas d’évacuation suivie d’une évaluation écrite pour vérifier les connaissances des coordonnateurs municipaux. Ils ont ensuite mis en pratique leurs compétences lors de la simulation de l’évacuation d’un village avoisinant.

La formation comprend huit modules qui abordent des points tels que l'évaluation des dangers et des risques, la gestion du stress en cas d'incident critique et la gestion des bénévoles, entre autres.

Les participants sont venus de nombreuses régions de la province pour assister à la formation, certains d'aussi loin que Gillam, une municipalité située à plus de 1000 km au nord de Saint-Pierre-Jolys.

Près de 30 coordonnateurs municipaux des mesures d'urgence ont assisté à la formation offerte par Shelley Napier, la directrice générale de l'Association manitobaine des coordonnateurs municipaux des mesures d'urgence.

Mieux équiper les municipalités rurales

Il s’agit d’un exercice d’apprentissage important pour la communauté rurale, selon le membre du conseil municipal et ancien pompier de Saint-Pierre-Jolys, Marc Proulx.

C'est la première fois, puis ça a bien été. C'est important que tout le monde ait de la pratique pour des affaires comme ça , explique-t-il. Les temps changent, puis il y a plus de responsabilités pour les municipalités, alors c'est important qu'on fasse des affaires comme ça.

Il ajoute que l'exercice aidera les pompiers et les policiers à travailler avec les bénévoles pour mieux servir la région en cas d'urgence.

Le plus qu'on est préparé, le mieux que ça va être pour la communauté. C'est aussi simple que ça.

Le maire de Saint-Pierre-Jolys, Raymond Maynard (debout à gauche), prétend avoir reçu des drogues, notamment un sac de sel, lors de la simulation d'urgence de mardi.

C’est l'Association manitobaine des coordonnateurs municipaux des mesures d'urgence (MAMEC) qui a organisé la formation provinciale.

Fondé en 2018, MAMEC a comme objectif d’offrir des formations abordables afin d'appuyer les coordonnateurs municipaux en milieux ruraux. L’organisme à but non lucratif dit être la seule association de ce type au Canada.

Le maire de St-Pierre-Jolys, Raymond Maynard, rappelle que ces types d’urgences ne sont pas complètement improbables.

Les gens ne devraient pas penser qu’une urgence n’arrivera pas. C'est quelque chose qui va arriver dans toutes les communautés. Ce n’est pas si ça va arriver, c'est quand ça va arriver , dit-il.

Saint-Pierre-Jolys organisera une autre simulation d'urgence en novembre.