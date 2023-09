La Ville de Whitehorse cherche des solutions à la pénurie de logements

Le nombre de personne vivant en situation d’itinérance à Whitehorse a augmenté de 30 % en deux ans, selon le dernier dénombrement. La Ville cherche maintenant des solutions pour améliorer l’accès au logement abordable dans la capitale yukonnaise.

Le dernier dénombrement de l’organisme Safe At Home a déterminé que 197 personnes vivaient une forme d’itinérance ou qu'elles étaient mal logées en avril 2023. En 2021, un même dénombrement avait permis de découvrir que 151 personnes vivaient dans une telle situation précaire.

Durant cette même période, la population générale de la ville a augmenté d’un peu moins de 5 %.

Les gens sont de plus en plus nombreux à utiliser les refuges et, jusqu’à ce que nous amenions notre système à un point où les gens se tourneront vers les refuges uniquement en cas d’urgence et où ils seront redirigé vers des logements permanents et plus stables, nous allons continuer ce cycle , explique la directrice générale de la Coalition Anti-Pauvreté du Yukon, Kristina Craig.

Lors de la rencontre de la commission permanente du conseil municipal, lundi, les conseillers se sont entendus pour dire que la ville devait en faire plus pour augmenter le nombre de logements abordables disponibles à Whitehorse.

De son côté, le conseiller Ted Laking suggère d’utiliser les outils déjà à la disposition de la Ville pour encourager les investissements et la construction de nouveaux immeubles à logement, notamment grâce aux subventions au développement.

Pas seulement une maison jumelée achetée dans le but de la louer pour 3000 $ par mois, mais de vrais logements locatifs offerts à un prix plus abordable , insiste le conseiller.

Le directeur des services d'aménagement, Mike Gau, explique que la Ville procède à une révision de sa politique d’incitatifs au développement dont le rapport sera présenté au conseil municipal en novembre.

La révision inclut, entre autres, des entrevues avec les propriétaires de terrains vacants de façon à mieux comprendre les raisons qui les poussent à ne pas y construire.

Le directeur ajoute que le comité consultatif sur le logement et les lotissements composé de promoteurs immobiliers, de citoyens, de Premières Nations et de représentants de la municipalité se penche, par ailleurs, sur les effets des unités de locations à court terme.

La conseillère municipale Michelle Friesen affirme que les défenseurs de l’accès au logement pressent la Ville de s’attaquer à la question qui, selon eux, contribue à la pénurie de logements. Il n’existe, pour l’instant, aucune réglementation sur la location à court terme à Whitehorse.

Avec les informations de Chris Windeyer