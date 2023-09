UNI dit que la situation s’améliore, mais des succursales sont toujours fermées

Une pénurie de main-d’œuvre force encore des succursales d'UNI à fermer temporairement. Alors que la situation cause des frustrations chez les membres, l’institution financière néo-brunswickoise promet de rectifier le tir.

La transition chez UNI Coopération financière — qui a débuté il y a deux mois — a été particulièrement difficile pour ses employés. La transition houleuse a engendré des congés de maladie et de vacances.

Cette pénurie de main-d’œuvre a forcé pour la première fois la fermeture du service au comptoir de l’une des succursales d’Edmundston, mardi matin.

Jacques Roussel est l’un des clients qui s'est heurté aux portes closes du point de service sur le chemin Canada. Je ne savais pas. J’ai besoin de l’argent. Je vais être obligé d’aller niaiser [à l’autre succursale d’Edmundston] , a-t-il dit, agacé.

La succursale d'UNI Coopération financière située à Eel River Crossing, au Nouveau-Brunswick, était fermée le 30 août 2023.

Edmundston n'est pas un cas isolé : les succursales de Beresford et de Cap-Pelé sont fermées depuis le 18 août.

Lorsqu’on vient à changer nos chèques, il n’y a personne pour travailler. Il y a juste les guichets, c’est plate , affirme Brigitte Lanteigne, interrogée par Radio-Canada devant la succursale de Cap-Pelé, mardi.

Louise Leblanc, résidente de Cap-Pelé, est aussi dépitée : elle se rendait régulièrement au comptoir avant. Ça me dérange de ne pas avoir un contact de personne à personne , partage-t-elle. C’est dérangeant, on perd nos services.

On est un peuple qui a besoin d’un service et on ne veut pas rien manquer , poursuit-elle. C’est notre banque, c’est toute.

Une situation temporaire, dit UNI

L’institution financière assure que les fermetures de succursales est une solution de dernier recours.

Avant de sonner le glas, UNI Coopération financière a par exemple muté des employés. Mais cela ne s’est pas avéré suffisant, selon sa directrice des communications, Ginette Ahier.

On a viré ça de tous les angles pour éviter les fermetures , clame-t-elle.

UNI promet qu’elle met les bouchées doubles pour rétablir ses points de services. Pour ce faire, elle a élaboré un plan en trois étapes : recruter, former, rouvrir.

À Eel River et à Saint-Léonard, on voit déjà des résultats du plan en cours d’UNI. Les deux succursales ont rouvert leurs portes récemment, après des semaines de fermeture.

Un partenariat entre UNI et le CCNB pour offrir aux étudiants un programme alternant travail et études a été confirmé le 14 septembre 2023. Il s'agit d'une des tactiques de recrutement d'UNI.

À Beresford, UNI espère pouvoir offrir un service au comptoir à partir de la semaine prochaine.

Le site Internet d'UNI indique que le service au comptoir doit reprendre à Beresford et à Cap-Pelé le 22 septembre. Aucune date de reprise n’est pour l’instant énoncée pour Edmundston.

Entre-temps, d’autres succursales d’UNI se trouvent à 10 ou 15 minutes en voiture de celles de Cap-Pelé et de Beresford, et à 5 minutes d’Edmundston.

D’après le reportage de Frédéric Cammarano