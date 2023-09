Révision de la carte électorale : la région à peine touchée malgré une faible croissance

Malgré un taux de croissance de la population largement inférieur au reste du Québec, seulement deux circonscriptions provinciales seraient touchées de façon extrêmement minime au Saguenay-Lac-Saint-Jean par la proposition de délimitation présentée mardi par la Commission de la représentation électorale.

Seuls quelques électeurs situés dans une portion d’un quartier de Laterrière passeraient de la circonscription de Chicoutimi à celle de Dubuc. Ce changement ne touche que 41 électeurs et électrices des rues de l’Aluminium et du Chrome, alors que le reste du quartier fait déjà partie de la circonscription de Dubuc.

Il s’agit des seuls changements proposés, même si le poids électoral de la région est passé de 4,56 % à 4,37 % depuis 2014. Cette diminution s’illustre par un taux de croissance démographique qui a été de 0,4 % dans les neuf dernières années, tandis que la moyenne provinciale s’est établie à 4,8 %.

François Tremblay est le député de Dubuc et Andrée Laforest est la députée de Chicoutimi.

Au cours de cette période, les circonscriptions de Dubuc et de Lac-Saint-Jean ont enregistré une augmentation de leur population électorale de 4,4 % et de 1,9 %. À l’inverse, les circonscriptions de Chicoutimi, de Jonquière et de Roberval affichent des taux de croissance négatifs de -2,1 %, de -0,4 % et de -1,1 % , stipule le rapport.

Les cinq circonscriptions du Saguenay-Lac-Saint-Jean se retrouvent loin en termes de nombre d’électeurs sous la moyenne provinciale, qui est de 50 964 personnes. La plus populeuse est celle de Chicoutimi avec 45 777 électeurs, ce qui représente près de 10 % sous la moyenne, et la moins populeuse est Dubuc avec 41 996 électeurs (-17 %). Les circonscriptions doivent demeurer à plus ou moins 25 % de la moyenne provinciale, sauf exception.

Pas de changement majeur à l'horizon

Toutefois, malgré ces données, il n’est pas prévu que des circonscriptions connaissent des changements majeurs à l’avenir.

Selon les perspectives démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la région devrait continuer à connaître une faible croissance démographique. Cependant, aucune exception ni situation préoccupante n’est projetée dans les circonscriptions électorales de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean au cours des prochaines années , ajoute le rapport.

En janvier, des données de l' ISQ indiquaient que la région a connu sa plus forte croissance démographique en 35 ans.

La croissance démographique s'est accélérée dans les dernières années.

Des audiences publiques auront lieu dans les six prochains mois, avant d’autres étapes menant à l’adoption finale.

Rappelons qu’au fédéral, un chassé-croisé de décisions a mené au transfert de nombreuses municipalités du nord du Lac-Saint-Jean vers la circonscription de Jonquière. L’opération au niveau fédéral visait à équilibrer la population entre les trois comtés. Ce changement s’est fait au détriment des communautés, avait déploré le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe.