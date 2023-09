Des rassemblements contre l’éducation sur l'identité de genre inquiètent en C.-B.

En Colombie-Britannique, une vague de rassemblements orchestrée par le groupe 1 Million March 4 Children est prévue mercredi contre l’éducation à l’Orientation sexuelle et Identité de genre (OSIG) dans les écoles. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, dénonce la « désinformation » utilisée contre la communauté LGBTQ+.

Au début de septembre, le président de la Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique, Clint Johnston, appelait les chefs des trois principaux partis politiques à être solidaires face à une attaque coordonnée contre les membres de la communauté LGBTQ + .

Selon lui, 1 Million March 4 Children utilise le consentement parental pour justifier la montée de l'homophobie et de la transphobie .

Sur son site Internet, le groupe composé notamment de parents dit s’unir dans un but commun : éliminer l' OSIG , une politique inclusive que le groupe dénonce comme une idéologie de genre .

Ce mouvement est préoccupant et doit être stoppé.

David Eby assure dans une lettre soutenir l’ensemble du corps enseignant, et félicite sa contribution dans la création d'un environnement inclusif pour chaque élève dans les écoles : Vous êtes mes héros.

Qu’est-ce que l'OSIG? Ce sigle, qui signifie Orientation sexuelle Identité de genre, est une politique inclusive visant à favoriser l’acceptation de la diversité des orientations sexuelles, et des identités et expressions de genre des élèves. Au total, les 60 commissions scolaires de la Colombie-Britannique appliquent ce programme. Un guide permet aux enseignants d'appliquer une éducation inclusive pour les élèves, en définissant des termes comme le genre, l’identité de genre ou encore l’expression de genre. Source : Gouvernement de la Colombie-Britannique

Des parents participeront aux manifestations contre l'éducation sexuelle et les droits des personnes LGBTQ+ dans les écoles prévues mercredi dans plusieurs villes de la Colombie-Britannique et dans d'autres municipalités du pays.

L'organisateur d’une marche à Prince George, David Lowe, explique sa participation en citant ses préoccupations : Nous sommes soucieux de l’état de notre système éducatif et de ce que l’orientation sexuelle et l’identité de genre font à nos enfants.

Une éducatrice en santé sexuelle, Tess Vanderhaeghe, assure être de plus en plus confrontée à des familles et des parents contre l'éducation sexuelle.

L'éducation de la sexualité, ce n’est pas parler de sexe, c'est de la prévention. C'est parler du consentement, du fonctionnement du corps, c'est donner aux enfants de façon appropriée à leur âge, les outils et les ressources dont [ils] vont avoir besoin pour prendre soin de leur corps.

Des marches haineuses

D’autres voix s’élèvent pour dénoncer ces rassemblements, craignant notamment pour la sécurité des personnes LGBTQ +.

La commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique, Kasari Govender, se dit troublée par les marches haineuses visant la communauté LGBTQ +.

Dans une déclaration écrite, elle affirme que les manifestations pacifiques protègent la démocratie et génèrent un débat, mais que les droits de la personne de la communauté LGBTQ + ne sont pas sujets à débat .

Une enquête menée par son bureau a par ailleurs démontré que près des deux tiers des élèves LGBTQ + ne se sentent pas en sécurité à l'école, contre 11 % des élèves hétérosexuels, et que les tentatives de retrait des programmes scolaires d'éducation à l' OSIG s'enracinent dans la haine.

En tant que parent, j'implore ceux qui pensent protéger leurs enfants : rayer les personnes LGBTQ + de notre programme scolaire ne changera pas l'identité de votre enfant, mais cela rendra les écoles moins sécuritaires pour les personnes LGBTQ +

Une lettre de Kasari Govender au premier ministre, David Eby, l'exhorte à divulguer les détails sur l'efficacité des 12 recommandations que son bureau a soumises à la province en mars.

Pour aller plus loin : Le guide OSIG (Nouvelle fenêtre) (en français)

Avec des informations de La Presse Canadienne