Des feux piétonniers seront installés à l’intersection Harvey et Saint-Hubert à Jonquière

Saguenay procédera à l’ajout de feux piétonniers à l’intersection du boulevard Harvey et de la rue Saint-Hubert, dans l’arrondissement de Jonquière, au cours des prochains mois.

Un appel d’offres pour des travaux de réaménagement à cette intersection a été publié mardi sur le site du Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO).

Ces travaux viseront dans un premier temps à faire disparaître la bretelle d’accès qui donne sur la rue Saint-Hubert pour les automobilistes qui circulent à partir du boulevard Harvey. La signalisation sera aussi modifiée à d’autres endroits

Quand on fait des traverses piétonnes, un cédez comme ça, les feux ne les contrôlent pas, donc ce cédez-là va être enlevé. Il y a aussi un ajout de signalisation pour empêcher les gens de tourner à gauche quand tu sors du Pharmaprix pour aller prendre boulevard Harvey [en] direction Ouest , a précisé le conseiller municipal et président de la Commission des travaux publics de Saguenay, Jimmy Bouchard, en entrevue téléphonique.

Ouvrir en mode plein écran Un appel d'offres pour ces travaux ont été publié mardi. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Jimmy Bouchard précise que ces nouveaux feux font partie de la stratégie de Saguenay d’améliorer et de sécuriser l’environnement des piétons dans les trois arrondissements.

On a ciblé certaines intersections où il y a le plus de piétons. Il y a des comptages qui ont été effectués. On a aussi travaillé avec les institutions d’enseignement, dans ce cas-là en l’occurrence le Cégep de Jonquière qui nous a fourni des fiches au niveau des intersections problématiques pour les étudiants qui se déplaçaient à pied. Celle-là ressortait quand même assez fortement , a expliqué le conseiller municipal.

L’élu tient néanmoins à préciser que le réaménagement prévu à Jonquière sera différent de celui qui a été fait à l’intersection des boulevards Talbot et de l’Université au début de l’été et qui a été critiqué par beaucoup d'automobilistes. Le virage à droite au feu rouge sera toujours permis.