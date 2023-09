Des organisations appellent à la suppression de la TPS pour favoriser le logement locatif

Alors que la crise du logement frappe partout au pays, des organisations d’habitation demandent à la Saskatchewan d’emboîter le pas à Ottawa : le 14 septembre dernier, le gouvernement fédéral a annoncé l’exemption de la taxe sur les produits et services (TPS) sur toute construction de nouveaux immeubles locatifs.

Ainsi, les promoteurs ne paieront pas de taxe fédérale sur les matériaux et sur la main-d'œuvre pour de tels projets. L’objectif derrière cette décision est de faire baisser les loyers.

Selon la présidente de l’Association des agents immobiliers de la Saskatchewan, Christiane Guerette, cela va stimuler la construction de nouveaux immeubles dans la province.

On sait qu’on a une pénurie d’immeubles assez sérieux à travers le pays,aussi en Saskatchewan ça veut dire qu'il faut avoir au moins 60 000 habitations construites d’ici 2030. Donc ça, c’est 7500 habitations par année présentement, on fait entre 3000 et 4000 , explique Christiane Guerette.

Elle rappelle qu’une décision similaire a déjà été lancée au niveau provincial en 2020, et qu'elle a fait ses preuves.

On sait que ça fonctionne et que ça fonctionne très bien. C’est pour ça que l’initiative au fédéral, c'est une initiative qui est très bien reçue ici dans la province , ajoute Christiane Guerette.

La présidente-directrice générale de l’Association des constructeurs d'habitation de Saskatoon, Nicole Burgess, estime qu’il faut totalement supprimer cette taxe pour de bon.

Ce que nous demandons, c'est qu'ils prennent une mesure encore plus audacieuse et qu'ils éliminent totalement la TPS sur toutes les nouvelles constructions résidentielles, qu'elles soient destinées à la location ou à l'achat d’une propriété , souligne Nicole Burgess.

Mais pour le président-directeur général de l’Association des constructeurs d’habitations de Regina, Stu Niebergall, étant donné que chaque province a des besoins spécifiques, une décision de cette nature risque d’avoir moins d'incidence que voulu en Saskatchewan.

Je pense que c'est une approche déséquilibrée du marché, car ce qui convient à Toronto ou à Vancouver et à leurs besoins en matière de logement ne convient pas forcément à la Saskatchewan , nuance Stu Niebergall.

Du côté des politiciens, le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, qui s'est beaucoup exprimé sur la crise du logement, demande également au provincial de suspendre cette taxe.

Depuis 2017, nous disons que cette taxe était mal avisée et déphasée par rapport à ce que veulent les gouvernements municipaux et les entreprises locales , soutient la porte-parole du NPD pour l'emploi et l'économie, Aleana Young.

Dans un courriel à Radio-Canada, la ministre des Finances de la Saskatchewan, Donna Harpauer, affirme que la Saskatchewan est la province la plus abordable du Canada si l'on tient compte des taxes, des services publics et des coûts de logement.

Les prix des logements et des loyers dans la province restent parmi les plus abordables du pays et demeurent bien inférieurs à la moyenne nationale. En fait, notre province est l'une des deux provinces qui ont enregistré une baisse mensuelle des loyers en août , affirme Donna Harpauer.

Avec les informations de Camille Cusset et Fatoumata Traore