Le nombre de visiteurs au Zoo de Toronto entre janvier et août a augmenté de 14 % par rapport à la même période l’année dernière, faisant ainsi augmenter les revenus de l’organisme de 26 % en un an pour cette période.

L’information se trouve dans un document préparé par le contrôleur du Zoo de Toronto et sera présentée au conseil d’administration lors de sa prochaine rencontre, le 22 septembre.

On y apprend notamment que le zoo a jusqu’à maintenant accueilli 1 037 714 visiteurs cette année. Il s'agit d'environ 99 000 personnes de plus que l'établissement prévoyait pour cette période dans son budget 2023.

En 2022, le Zoo a accueilli plus de 1,2 million de visiteurs.

Les revenus du Zoo de Toronto ont augmenté de 26 % en un an. (Photo d'archives) Photo : Trevor Brine/CBC

L’organisme prévoyait des revenus de 30,4 millions $ entre janvier et août. Ce sont plutôt 37 millions qui sont entrés dans les coffres de l'attraction du quartier Scarborough, d’après le document.

Les mois de juillet et d’août sont les plus lucratifs pour le zoo. Les visites chutent de moitié entre août et septembre, puis diminuent progressivement jusqu’en décembre.