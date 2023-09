La Chambre de commerce de Gatineau (CCG) déplore une augmentation des vols à l’étalage auprès de ses membres, particulièrement depuis la période post-pandémie. Un phénomène qu’elle attribue, entre autres, à l’inflation.

Selon le président de la CCG , Stéphane Bisson, le vol à l’étalage est loin d’être un phénomène nouveau . Cependant, il s’est exacerbé ces dernières années en raison de l’inflation.

Il y a la question du coût de l’énergie, le coût quand on vient mettre du carburant qui met énormément de pression au niveau du portefeuille des citoyens. Et tout ça, couplé avec une hausse de taux d’intérêt. Donc à un certain moment donné, les gens sont un peu à bout de souffle , note-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau Photo : Radio-Canada

De ce fait, ce sont les commerces de détail, dont ceux du secteur de l'alimentation, qui sont les plus ciblés par ces vols, soutient M. Bisson.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) mentionne avoir recensé en 2020, 2021 et 2022, respectivement 453, 463 et 777 vols à l'étalage d'une valeur de moins de 5000 $. En date du mois de septembre de cette année, le SPVG en a comptabilisé 716. Il s'agit de statistiques « globales ».

N’oubliez pas que vous ne pouvez pas vous fier aux années 2020 et 2021 pour établir une tendance étant donné que beaucoup de commerces ont été fermés à divers moments lors de la pandémie , précise toutefois le SPVG dans une réponse écrite.

Des vols organisés

De son côté, le président de la section québécoise du Conseil canadien du commerce de détail, Michel Rochette, constate que plusieurs personnes dérobent des articles dans les magasins dans le but de les revendre sur Internet.

En entrevue à l’émission Sur le vif, M. Rochette souligne que la revente d’articles volés en ligne a explosé grâce à des plateformes de reventes comme de Marketplace, entre autres.

Ouvrir en mode plein écran Michel Rochette, président de la section québécoise du Conseil canadien du commerce de détail Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, ajoute-t-il, on a tendance à croire, à tort, qu’il s’agit des cas isolés.

Ce sont des situations qui sont davantage organisées, structurées et évidemment, la revente en ligne étant ce qu’elle est, on a de plus en plus de difficultés à imaginer que ce ne sont que des joueurs isolés qui font ces gestes-là , dit-il.

Par conséquent, M. Rochette souhaite voir les forces de l’ordre collaborer davantage avec les détaillants, notamment, en partageant de l’information.

On comprend également que la police a beaucoup de dossiers dans les mains. [...] Lorsque c’est possible de démontrer que les gestes [sont] coordonnés [et] structurés par le crime organisé, c’est utile [que les détaillants partagent] l’information pour pouvoir mettre la main [sur les voleurs] , mentionne-t-il.

M. Rochette conseille également aux détaillants à mettre en place des mesures dissuasives comme les caméras de surveillance ou la demande des reçus de caisses à la sortie du magasin, afin de réduire les risques de vol.

Pour sa part, M. Bisson encourage les personnes les mieux nanties de la société à donner davantage aux organismes de bienfaisance, afin de peut-être, croit-il, diminuer les vols à l’étalage dans les magasins.

Avec les informations de Laurie Trudel