Locataires et propriétaires à bout de souffle en Ontario

L’avocat Éric Cabana ne compte plus les locataires découragés qui passent par son bureau. Ils ont tous en commun d’être exaspérés par les délais de traitement de la Commission de la location immobilière (CLI) de l’Ontario. Des retards qui affectent également de nombreux propriétaires.

J'ai mes clients qui m'appellent chaque semaine, chaque mois pour me dire : Éric, qu'est-ce qui se passe? As-tu entendu quelque chose? Je ne comprends pas , raconte l'avocat spécialiste dans les domaines du droit du logement, et du maintien du revenu qui travaille pour la Clinique juridique francophone d’Ottawa.

Ouvrir en mode plein écran Me Éric Cabana, de la Clinique juridique francophone d’Ottawa Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

En cause : le tribunal chargé d’entendre exclusivement tous les litiges entre propriétaires et locataires a vu ses délais de traitement augmenter de manière démesurée depuis 2019.

Dans le passé, quelques semaines, un mois ou deux après avoir déposé une requête, on obtenait une date d'audience. Présentement, des requêtes de locataires, j'en ai déposées en octobre, en novembre de l'année dernière, et on attend toujours une date d'audience , déplore Me Cabana.

Quand ça fait plus d'un an, ça commence à être long. Ça commence à être ridicule.

Joints par Radio-Canada, une dizaine de locataires de la capitale fédérale et d’ailleurs en Ontario racontent leur situation, mais refusent de donner une entrevue à la caméra.

Tous craignent les représailles de leur propriétaire ou que leur témoignage ait un impact sur les procédures dans lesquelles ils sont impliqués. Ils sont toujours en attente d’une audience, souvent depuis plusieurs mois, voire plus d’un an.

Le temps d'attente pour avoir une résolution à leur problème, c'est quelque chose de très angoissant pour eux , ajoute Me Cabana. La Commission de la location immobilière tranche des décisions, des causes très importantes. On parle de logements, de la maison des gens.

Ces causes, ce sont par exemple des recours pour des travaux d’entretien, pour enrayer l’insalubrité d’un logement, pour faire cesser du harcèlement. Quand on est dans un logement qui est infesté de coquerelles, de cafards ou de punaises de lit et que le locateur tarde à faire les traitements, [...] ça affecte la santé physique et mentale! lance Éric Cabana.

L’avocat de cet organisme qui œuvre auprès des plus démunis a d’ailleurs noté une augmentation exponentielle des demandes de services en matière de logement depuis la pandémie.

Égalité dans les délais

Locataires et propriétaires subissent les uns comme les autres les délais devant la CLI . Si les enjeux ne sont pas les mêmes, les conséquences, elles, sont bien réelles.

Voilà 18 mois que Jean-Marc Baker affirme ne pas avoir vu l'ombre du paiement d’un loyer mensuel par les locataires d’un de ses logements.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Marc Baker sera finalement entendu à la mi-octobre par la Commission de la location immobilière. Photo : Radio-Canada

L’homme d’Ottawa est découragé. Il attend une nouvelle date d’audience à la Commission de la location immobilière de l’Ontario. Malgré ses multiples démarches auprès du tribunal, ce n’est pas avant la mi-octobre qu’il pourra être entendu.

Pour la deuxième fois, d’ailleurs. Car Jean-Marc Baker a déjà eu une audience devant un membre de la CLI . C’était en janvier dernier. Le juriste qui a fait la date de cour a remis sa démission , se désole-t-il.

Résultat : il a fallu recommencer tout le processus depuis le début. C’est comme s’il n’y a jamais eu de date d’audience , résume l’homme.

À l’origine, il soutient que le membre de la CLI qui a entendu sa cause lui avait promis un délai de 30 à 60 jours pour rendre une décision. Après 60 jours, j’ai commencé à faire des démarches.

Mais sans succès. Au moment de publier ce reportage, Jean-Marc Baker n’a toujours pas obtenu de décision, et les locataires en question habitent toujours son logement.

Et jusqu’à tout récemment, la date d’audience inscrite à son dossier à la CLI n’avait pas changé. Son audience était toujours fixée pour... janvier 2023.

Un rapport accablant

Jean-Marc Baker et les clients de Me Cabana ne sont pas les seuls à subir les problèmes de délais devant la CLI . L’ombudsman de l’Ontario s’est penché sur l’organisme et a rendu un rapport accablant, en mai dernier.

Son titre dit tout : Retard de justice administrative, Déni d’équité. Fruit d’une enquête lancée en 2020, ce rapport détaille des situations troublantes, vécues autant par les propriétaires que par les locataires.

Ouvrir en mode plein écran L'ombudsman provincial Paul Dubé réclame une réforme en profondeur de la Commission de la location immobilière, citant de « terribles retards ». Photo : Chaîne de Queen's Park

Au cours de son enquête, il a reçu plus de 4000 plaintes de citoyens.

Des locataires sont resté(e)s dans l’attente tandis qu’ils (elles) enduraient des harcèlements. [...] Des petit(e)s locateur(rice)s, dont certain(e)s louaient des espaces dans leur propre maison, essayaient de faire face aux abus ou à la conduite criminelle de leurs locataires , rapporte l’ombudsman.

Au début de la pandémie, la CLI avait déjà un arriéré de dossiers de plus de 20 000 demandes.

[La] Commission échoue fondamentalement dans son rôle [...]. Ce faisant, elle prive de justice une partie importante de la population ontarienne.

Le cas de Jean-Marc Baker n’est donc pas unique. Me David Lyman est vice-président de l’Association des propriétaires de l’est de l’Ontario. Il pratique depuis plus de 20 ans en droit du logement, du côté des propriétaires.

J’ai vu plusieurs cas de délais déraisonnables. En fait, je n’ai connaissance d’à peu près aucun dossier qui n’a pas souffert de délais déraisonnables , lance l’avocat.

Ouvrir en mode plein écran Me David Lyman n'a connaissance «d’à peu près aucun dossier qui n’a pas souffert de délais déraisonnables.» Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

C’est vraiment frustrant pour des propriétaires qui attendent des mois et des mois, et parfois des années, pour que se règlent des dossiers. Le système est construit pour les traiter rapidement et ça fait un moment que ça n’arrive plus , tonne-t-il.

Or, des propriétaires mécontents des délais tentent actuellement d’obtenir une compensation à travers une demande d’action collective déposée en début d’année. Le procureur général de l’Ontario a, pour sa part, déposé une requête en rejet de la demande d’action collective, qui sera entendue le 22 septembre.

La CLI revendique des progrès

Tribunaux décisionnels Ontario, l'organisme gouvernemental qui chapeaute la CLI , a refusé la demande d'entrevue de Radio-Canada.

Par courriel, la porte-parole Veronica Spada a reconnu que les délais de traitement actuels à la Commission sont plus longs que ce que nous souhaitons, et nous comprenons l'impact des retards sur les personnes qui ont accès à nos services .

Ainsi, depuis le début de l'année 2023, les demandes en non-paiement de loyer et en paiement de l’arriéré de loyer sont programmées dans un délai de cinq mois.

Ouvrir en mode plein écran Depuis le début de l'année 2023, les demandes en non-paiement de loyer et en paiement de l’arriéré de loyer sont programmées dans un délai de cinq mois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les autres affaires nouvelles et ajournées, y compris les [demandes en résiliation de bail et expulsion de locataire], sont actuellement programmées, en moyenne, dans un délai de sept à huit mois à compter de leur réception ou de leur ajournement , poursuit Mme Spada.

Elle cite ces délais comme une amélioration , alors qu’il fallait de 8 à 10 mois pour mettre au rôle ces derniers types de requêtes en début d’année.

Mme Spada détaille aussi des initiatives technologiques mises en place par le tribunal, telles qu’un nouveau système de gestion des dossiers et un outil interactif d’information en ligne pour guider les utilisateurs dans leur litige.