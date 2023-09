La Matanie s’invite aux discussions sur l’immigration québécoise

Le préfet de la MRC de La Matanie, Andrew Turcotte, et la directrice générale du Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM), Annie Veillette, ont participé mardi à la Consultation générale sur la planification de l’immigration (Nouvelle fenêtre) au Québec pour la période 2024-2027.

En plus d’y déposer un mémoire titré Freins à la régionalisation et la rétention durable des personnes immigrantes, il s’agissait pour le SANAM et la MRC d’une occasion de se faire entendre auprès des parlementaires et d’échanger avec eux.

Le ministère veut qu’il y ait une régionalisation de l’immigration, mais des fois on ne sent pas la lecture régionale ou la compréhension de nos enjeux , explique Annie Veillette.

Notre but était de faire rayonner notre région et ses réalités.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale du SANAM, Annie Veillette (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Réalités régionales

La Matanie réclame un peu plus de flexibilité de la part du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI). Le SANAM propose notamment de prendre en considération l’indice de vitalité économique, un outil que le ministère des Affaires municipales de l’Habitation (MAMH) utilise déjà pour mesurer la vitalité d’un territoire.

Publicité

Pour l’instant, le MIFI ne le prend pas en considération. Il se base plutôt sur des zones qui déterminent un certain financement pour un suivi individuel.

Pourquoi n’aurions-nous pas un outil qui reconnaît qu’on a une population vieillissante? On aimerait une sorte d’équité pour absorber notre dévitalisation , précise Annie Veillette.

La notion des distances et du kilométrage doit également être prise en considération. On veut avoir des moyens , poursuit la directrice générale.

Ils souhaitent également que le bureau régional du MIFI ait un peu plus de pouvoir décisionnel et des enveloppes discrétionnaires pour leur donner les coudées franches pour des projets plus locaux.

La MRC et le SANAM espèrent que les régions soient plus prises en considération dans les réflexions du gouvernement.

Publicité

Annie Veillette espère avoir sensibilisé les parlementaires à la façon dont l’accueil des nouveaux arrivants se fait en région et dont il diffère d’un accueil en milieu plus urbain.

On souhaite déconstruire cette vision de Montréal versus le reste , fait-elle valoir.

Andrew Turcotte s’attend à des résultats.

Le gouvernement se dit le gouvernement des régions depuis qu’il est élu, alors ça serait le fun de voir qu’on a vraiment été écouté , dit-il.

De l’argent dédié juste pour payer de la ressource, ça serait déjà un bon début.

Ouvrir en mode plein écran Andrew Turcotte, préfet de la MRC de La Matanie et maire de Sainte-Félicité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les consultations se poursuivent cette semaine et la semaine prochaine à l’Assemblée nationale.

Le plan devrait être présenté au début du mois de novembre par la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette.