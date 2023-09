Les importants chantiers de la filière batterie à Bécancour entraînent des dommages collatéraux dont sont victimes des automobilistes circulant sur l’autoroute 30. Nombre d’entre eux ont vu, au cours des derniers mois, leur parebrise endommagé par du gravier tombant des camions ou répandu sur la chaussée.

C’est le cas de Daniel Béliveau. Un violent impact sur sa vitre latérale côté conducteur alors qu’il franchissait le parc industriel de Bécancour.

J’ai croisé un camion. J’ai eu comme perception que c’est une roche qui était au sol qui a remonté au passage du camion et qui est venue frapper au niveau latéral la voiture. Malchance. Que voulez-vous? On est en période de travaux , laisse-t-il tomber.

C’est loin d’être la seule victime du convoyage incessant de matériaux granulaires vers les chantiers de la filière batterie. Les réparateurs de parebrises des environs en savent quelque chose. Depuis des mois la cause et le lieu des bris sont fréquemment les mêmes, c’est-à-dire le gravier et Bécancour. Souvent, il faut remplacer en entier les parebrises. Ils s’en vont donc au recyclage.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent. Ça m’est arrivé deux fois en moins d’un an et deux fois aussi à ma conjointe. Moi, fin août, il a fallu changer le parebrise au complet. Moi aussi, parebrise. Tout un caillou , peut-on lire.

Dans le stationnement de la Société du parc industriel de Bécancour, nombre de voitures portent les stigmates du passage dans la zone à risque. Les pierres peuvent non seulement tomber d’un camion-benne, mais être projetées de la chaussée.

À ce moment-là, la roche va s’engager dans le pneu et va être projetée sur le prochain véhicule qui va passer à l’arrière. C’est sûr que les routes doivent être nettoyées du mieux qu’on peut.

Plainte au ministère

À ce qu’il semble, les automobilistes touchés n’ont pas signalé officiellement leurs dommages. Ni la Sûreté du Québec ni la Ville de Bécancour n’étaient au courant du phénomène et la Société du parc industriel et portuaire, à peine plus.

Je pense que ça va être un effort collectif qui va faire qu’on va arriver à des résultats, mais en même temps c’est peut-être les aléas de la construction même , poursuit Daniel Béliveau.

Transports Québec, de son côté, est au courant de l’épidémie et a d’ailleurs reçu une plainte officielle lundi. Le ministère indique être en contact avec les intervenants du secteur et a tenu à rappeler aux camionneurs qu’il leur incombe de ne rien perdre de leur chargement.