« Ça peut avoir un impact sur nos relations avec l’Inde », dit Legault

Le Québec demande une résolution rapide des tensions entre Ottawa et New Delhi, parce qu'il brasse plus de 3 milliards $ d'échanges commerciaux par an avec l'Inde.

M. Trudeau doit aller au fond des choses rapidement parce qu'effectivement, ça va peut-être avoir un impact sur nos relations avec l'Inde, donc c'est très grave , a déclaré le premier ministre François Legault, mardi, lors d'une mêlée de presse dans le cadre de sa mission à New York.

Sa ministre des Relations internationales, Martine Biron, n'a toutefois pas voulu se prononcer sur les conséquences à prévoir.

Le fédéral soupçonne des agents du gouvernement indien d'avoir joué un rôle dans l'assassinat, en juin dernier à Surrey (Colombie-Britannique), de Hardeep Singh Nijjar, un leader de la communauté sikhe.

C'est très grave ce qu'on a entendu , a dit M. Legault. À Québec, Mme Biron estimait elle aussi que les allégations sont graves .

L'Inde a décidé d'expulser un diplomate canadien à la suite des allégations lancées par le premier ministre Justin Trudeau en chambre lundi.

Le Québec dispose d'une représentation diplomatique à Mumbai et Mme Biron a assuré qu'elle suit la situation d'heure en heure , car une des missions de ce bureau est de tisser des liens économiques.

17e partenaire économique du Québec

Le Bureau du Québec à Mumbai est logé dans les mêmes espaces que le consulat du Canada.

Le directeur du Bureau du Québec est actuellement en vacances ici, mais travaille pour s'assurer que ses quatre employés, des ressortissants indiens, soient en sécurité, a indiqué la ministre Biron.

Elle a rappelé que les échanges avec l'Inde totalisaient plus de 3 milliards $ en 2022, en hausse de plus de 60 % par rapport à l'année précédente.

L'Inde est le 17e partenaire économique du Québec.

Cet incident diplomatique aura-t-il des conséquences?

C'est difficile de me prononcer là-dessus , a répondu Mme Biron en mêlée de presse avant de se rendre à la réunion des élus caquistes à l'Assemblée nationale.

Elle a reconnu que les choses bougent beaucoup , mais qu'elle ne détenait pas tous les renseignements dans cette affaire.