Vers une décontamination de masse à Duparquet

Avant de récolter la première once d’or de ce que Mines d’Or Duparquet appelle « un projet robuste », le passif environnemental de l’exploitation de l'ancienne mine Beattie devra être nettoyé et sécurisé. La procédure sera longue, alors que les promoteurs préviennent qu’il y en a pour plusieurs années.

Steve Lines, vice-président Environnement et Relations avec la communauté, avance que la construction formelle pourrait s’amorcer en 2030 et les opérations en 2033, exactement 100 ans après la fondation de Duparquet, en 1933, après la découverte du premier gisement.

Après une première rencontre avec les citoyens en novembre 2022, où l’entreprise avait annoncé son intention de procéder à un développement d’une mine à ciel ouvert, la nouvelle mouture du projet suggère plutôt une formule hybride. Plutôt que d’opter pour un immense site, Mines d’Or Duparquet présente sept petites fosses et une mine souterraine.

Selon la carte du projet actualisé, 13 résidences se trouvent dans la zone d’exploitation, de même que le chalet du club de golf, dont il faudra aussi déplacer deux ou trois trous. Les propriétaires ont déjà été rencontrés, mais rien ne presse, il y en a encore pour six à huit ans , assure Steve Lines.

Steve Lines, vice-président Environnement et Relations avec la communauté pour Mines d'Or Duparquet.

La nouvelle projection comporte toujours une déviation de la route 393 menant à La Sarre. Des fosses de moindre volume auront comme avantage de diminuer le nombre de stériles générés par l’extraction.

Jusqu’à présent, des travaux de forage ont été réalisés. La phase 1 est terminée et la phase 2 s’est amorcée. L’entreprise a embauché de nouveaux employés qui travaillent dans son nouvel édifice situé sur la rue principale, au cœur de la municipalité de Duparquet. En 2024 s’amorceront également de nouvelles études environnementales, démarches qui s’inscrivent dans le processus menant vers une éventuelle exploitation.

Démolir l’ancien bunker souterrain

Avant d’atteindre les 2,5 millions d’onces d’or enfouies dans le sol, d’importantes étapes de restauration environnementale devront être réalisées.

Mines d’Or Duparquet, filiale de First Mining Gold, a soumis un plan au ministère de l’Environnement afin d’extirper du sous-sol 3000 tonnes de résidus provenant de l’ancien four de grillage (roaster).

Le bunker a la taille d’un court de tennis et fait 12 pieds de profondeur. Les poussières qui y sont enfouies sont là depuis 60 ans et posent un risque élevé pour l’environnement , explique Steve Lines.

L'entreprise Mines d'Or Duparquet qualifie son projet de robuste.

Dans un projet de 2 millions $, ce bunker sera démoli et le sol remplacé. La matière sera placée dans de nouveaux contenants, plus étanches, et entreposés dans 120 conteneurs maritimes qui se retrouveront sur une plateforme localisée au nord de Duparquet, près de l’intersection avec la route 386 vers l’Ontario.

D’importants chantiers de récupération

Le passif environnemental de Duparquet, c’est aussi la coulée de résidus qui s’étend jusqu’au lac, communément appelée la slime , inerte et orangée. La taille de cette boue stérile est considérable à proximité de l’ancienne mine et du Glory Hole, ce lac artificiel né de l’effondrement des anciennes structures.

Il y a 4,1 millions de tonnes de résidus qui seront enlevés et retraités , évalue Steve Lines, qui estime qu’il sera possible de traiter ces résidus dans la future usine à Duparquet et d’en tirer de 1 à 2 grammes d'or par tonne de minerai.

Une centaine de personnes ont assisté à l'assemblée de mardi soir à Duparquet. Les gens étaient plutôt calmes, selon notre journaliste.

Autre chantier, celui-là complété au cours de l’été : les anciens barils corrodés stockés à Duparquet, desquels percolaient des fuites de produits chimiques. Ceux-ci ont été enlevés du lieu où ils étaient entreposés depuis 1956. Le contenu a été transvasé dans de nouveaux contenants plus étanches et les lieux sur lesquels ils reposaient ont aussi été décontaminés.