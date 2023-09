Un pêcheur récréatif peut capturer et manger le ouaouaron américain sur l’île de Vancouver

Le district de North Cowichan, sur l’île de Vancouver en Colombie-Britannique, a donné la permission à un pêcheur récréatif de capturer le ouaouaron américain qui se trouve dans le lac Chemainus.

Le pêcheur Michael Indge souhaite devenir plus indépendant et assurer sa sécurité alimentaire. En même temps, il aidera à contrôler la population de cette espèce invasive qui a un appétit important. Le ouaouaron peut manger une variété d’animaux et de reptiles, comme des tortues, des oiseaux, des serpents et des rongeurs.

Je n'en ai jamais mangé, mais on m’a dit que ça goûte comme le poulet , a-t-il dit à CHEK News. Puisque je vais déjà pêcher de la truite dans ce lac, autant en profiter et attraper le ouaouaron américain , précise Michael Indge.

Le ouaouaron américain a été introduit en Colombie-Britannique il y a plusieurs années, notamment pour le secteur de la restauration. Depuis quelques années, ce prédateur, qui peut mesurer jusqu'à 20 centimètres de long, a connu une croissance fulgurante qui pourrait mener à la perte de plusieurs espèces indigènes.

Une aide bien reçue à North Cowichan

Le maire de North Cowichan, Rob Douglas, affirme que la demande de Michael Indge a été acceptée de manière unanime par le conseil municipal le 6 septembre. Dans sa lettre, M. Indge a demandé au conseil la permission de capturer la grenouille le soir, lorsque celle-ci est la plus active.

Rob Douglas y voit une initiative intéressante pour aider à contrôler la population du ouaouaron américain. Il y a bien entendu des préoccupations concernant la sécurité et la responsabilité, mais les employés municipaux nous ont assuré qu’ils allaient encadrer cela avec M. Indge , conclut le maire.

La Colombie-Britannique interdit à la population de posséder ou de relâcher les ouaouarons et conseille aussi de ne pas acheter de grenouilles d’aquarium.

Avec les informations de CHEK News