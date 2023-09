La Gaspésie pourrait perdre une circonscription

La Commission de la représentation électorale a déposé, mardi après-midi, sa proposition de carte électorale en vue des prochaines élections.

Tant Montréal que la Gaspésie y perdraient au change. En Gaspésie, la majorité des électeurs seraient inclus dans une vaste circonscription, Gaspé-Bonaventure, qui irait des Plateaux de la Matapédia jusqu'à Grande-Vallée.

Les électeurs de la Haute-Gaspésie voteraient avec ceux de la circonscription de Matane-Matapédia, au Bas-Saint-Laurent. La circonscription s’étendrait de Sainte-Madeleine-de-Rivière-Madeleine jusqu’à Sainte-Flavie et engloberait la MRC de la Matapédia, mais exclurait une portion du territoire de la MRC de la Mitis.

La Commission explique ces recommandations par l'écart trop important entre le nombre d'électeurs inscrits en moyenne dans une circonscription du Québec et le nombre d’électeurs dans les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure. Dans Gaspé, le nombre d’électeurs est de 40 % plus bas que la moyenne québécoise. C’est 30 % dans Bonaventure.

Actuellement, à l’ouest, la circonscription Matane-Matapédia, représentée à l’Assemblée nationale par le député du Parti québécois, Pascal Bérubé, inclut l’ensemble des municipalités de la MRC de la Mitis.

La Commission propose que les électeurs des municipalités des Hauteurs, de Saint-Gabriel-de-Rimouski, de Sainte-Luce, de Saint-Charles-Garnier et de Saint-Donat ainsi que ceux qui habitent le territoire non organisé de Lac-des-Eaux-Mortes soient représentés par le député de la circonscription de Rimouski.

Le député Pascal Bérubé n’a pas désiré commenter la proposition de la Commission.

Toutefois, à peine déposée, la proposition est dénoncée vertement par les élus locaux qui viennent tout juste de faire le même exercice au fédéral avec comme résultat la disparition probable de la circonscription fédérale d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia.

Le préfet de la MRC de la Mitis, Bruno Paradis, se désole de voir sa MRC divisée. On travaille d’arrache-pied à créer un sentiment d’appartenance, de voir notre territoire scindé en deux, je trouve ça inconcevable.

L’immensité du territoire proposé dérange beaucoup le préfet de la Mitis. Nous, dit-il, on pense que l’occupation dynamique du territoire, que le sentiment d’appartenance à une circonscription, donner des conditions décentes de travail à nos députés contribuent aux liens entre l’État et les citoyens.

Bruno Paradis entend contacter ses homologues de la Gaspésie puisqu’une partie du territoire de la MRC de la Mitis pourrait éventuellement joindre celle de la MRC de la Haute-Gaspésie.

La circonscription compterait 48 municipalités. On essaie d’imaginer comment un député puisse rencontrer 48 conseils municipaux, avoir 48 demandes.

Le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, s’insurge d’ailleurs lui aussi contre la difficulté de représentation que supposerait cet immense territoire. On va avoir beaucoup moins de temps pour parler de nos dossiers avec nos élus.

M. Bernatchez souligne que sa MRC serait associée à une autre région administrative, ce qui viendrait encore compliquer la représentation politique. On est avec la Gaspésie, on n’est pas avec Matane-Matapédia.

Le préfet souhaiterait que les circonscriptions de la Gaspésie conservent un statut d’exception, comme elles en ont obtenu un en 2015 compte tenu de leurs particularités et de leur étendue .

Le député de Gaspé, le caquiste, Stéphane Sainte-Croix, veut se donner le temps de lire l’ensemble du rapport avant d’en faire l’analyse. Toutefois, d’emblée, l’élu admettait que l’immensité du territoire proposé pouvait être un obstacle à la représentativité des citoyens.

Le préfet de la MRC de Bonaventure et président de la Table des préfets de Bonaventure, Mathieu Lapointe, n’en pensait pas moins. L’accès au député serait encore plus difficile, commente M. Lapointe qui s’inquiète du déficit de représentativité pour le citoyen advenant la concrétisation du projet de carte électorale.

Le dépôt de cette proposition n’est que l’amorce d’un long processus de consultation qui devrait s’étendre sur plusieurs mois avant l’adoption de la prochaine carte électorale.

La Table des préfets devrait déposer un mémoire, devrait déposer un mémoire, dit-il. M. Lapointe a bon espoir d’être entendu.

Les audiences publiques sur cette proposition préliminaire débuteront le 10 octobre.