Si elle est sélectionnée pour un projet pilote d’Élections Québec, la Ville de Baie-Comeau testera le vote électronique lors des prochaines élections municipales générales du 2 novembre 2025.

On souhaite avoir un taux de participation plus élevé que dans les dernières années , explique Pierre-Olivier Normand, agent aux communications à la Ville de Baie-Comeau.

Lors de l’élection partielle de février, le taux de participation s'est chiffré à 28,67 %. Le vote par anticipation a, quant à lui, réuni à peine plus de 6 % des électeurs.

Un projet pilote

Élections Québec prépare un projet pilote de vote par Internet dans une quinzaine de municipalités de 20 000 habitants.

Publicité

Baie-Comeau serait la seule municipalité de l’Est-du-Québec à avoir adopté une résolution en ce sens jusqu’à présent. Les élus municipaux ont adopté la résolution lors d’une séance du conseil municipal lundi soir.

On a levé la main pour pouvoir tester ça et voir comment on pourrait explorer ce projet dans l’avenir du côté de Baie-Comeau , explique Pierre-Olivier Normand.

Si la Ville est sélectionnée par Élections Québec, le vote électronique serait mis en place dans un seul quartier, celui de Saint-Amélie.

Avec les informations de Camille Lacroix