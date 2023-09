Inflation élevée : 35 % plus de faillites commerciales, chiffre le syndic Fabien Tremblay

Selon le syndic autorisé en insolvabilité Fabien Tremblay, du bureau Tremblay & Cie à Saguenay, le nombre de faillites personnelles a grimpé d'environ 20 % et le nombre de faillites commerciales de 35 % en seulement un an.

C’est ce qu’il a révélé mardi alors que pour un deuxième mois consécutif, l'inflation s'est accélérée au pays. L'indice est passé à 4 % en août.

Selon Fabien Tremblay, plusieurs entreprises n'arrivent tout simplement plus à avoir un fonds de roulement.

Quand on n'a pas de fonds de roulement, ça devient très, très difficile de continuer à opérer , a-t-il commencé.

Il a rappelé que des aides gouvernementales ont soutenu les fonds de roulement en 2020 et 2021, comme par exemple les aides au salaire en raison de la pandémie.

Donc il y a eu toutes sortes d'aides. Même ici dans les villes, les SADC ont aidé des petites entreprises régionales. Ces aides-là n'existent plus. Maintenant, non seulement elles n'existent plus, mais il faut les rembourser , a-t-il illustré.

Plus de demandes à Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le coût pour se loger a également une fois de plus augmenté le mois dernier. Le panier d'épicerie est aussi encore plus cher, ce qui fait en sorte que davantage de citoyens ont besoin d'aide alimentaire.

Le son de cloche qu'on a dernièrement auprès de certains organismes, c'est entre 40 et 50 % d'augmentation. C'est sûr que la rentrée des classes fait en sorte qu'il y a une pression sur le budget des familles. Donc là, il y a un surplus de demandes d'aide alimentaire , a débuté Yanick Soumis, directeur général de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ce dernier recommande aux gens d’agir plus tôt que tard quand le budget se resserre.

Souvent, ils appellent à la dernière minute, ils n'ont plus d'argent pour faire l'épicerie, ils ne sont pas capables de passer la fin de semaine. Ce qu'on dit souvent aux gens, n'attendez pas à la dernière minute, demandez de l'aide le plus rapidement possible pour qu'on soit capable d'intervenir au bon moment , a-t-il poursuivi.

Une croix sur l'achat d'une maison

Parmi toutes les hausses observées, celle des taux d’intérêts fait particulièrement mal aux propriétaires de maisons ou de condominiums qui doivent renouveler leur hypothèque.

Ainsi, à la suite d'une dixième augmentation en juillet du taux directeur de la Banque du Canada, des courtiers hypothécaires voient des gens qui font une croix sur le rêve d'avoir une propriété et d'autres qui se résignent à vendre, n'arrivant plus à payer.

On est dans une grosse période de renouvellement en ce moment, donc ceux qui étaient à 3,5 % il y a cinq ans, puis qui arrivent en date d'aujourd'hui alors que les taux d'intérêt sont au-dessus de 6 %, c'est sûr que ça frappe un petit peu au niveau du budget. Il y en a qui vont vouloir justement vendre leur propriété, aller chercher l'équité puis avoir un petit coussin financier, mais en même temps le prix des loyers est tellement élevé , a reconnu Alexandre Parent, courtier hypothécaire chez Multi-Prêts.

