L’Alberta consulte la population pour sa réforme critiquée du programme scolaire

Le gouvernement a décidé de consulter la population au sujet sa réforme critiquée du programme d’études sociales de la maternelle à la 6e année. Cette nouvelle serait un pas dans la bonne direction selon plusieurs.

La province a déclaré qu’elle amorçait un processus transparent et collaboratif de consultation avec la population albertaine et les partenaires de l'éducation . Ce processus implique notamment un sondage en ligne, accessible jusqu’au 16 octobre, ainsi que des consultations avec, entre autres, des parents, des enseignants et des dirigeants francophones et autochtones.

La directrice générale de la Fédération des parents francophones de l'Alberta, Mireille Péloquin, est contente que le gouvernement ait pris le temps de revoir la réforme du programme. En 2020, elle avait critiqué le plan, qui s’annonçait désastreux , selon elle. Désormais, elle a hâte de voir les résultats du processus.

On invite autant de parents que possible à répondre [au] sondage , déclare Mireille Péloquin, soulignant que la participation des parents lors des consultations est importante.

Les parents n’ont pas vraiment de pouvoir décisionnel pour ce type de choses […] mais ils ont une énorme influence. L’opinion des parents est importante.

Elle surveille également si la contribution des francophones sera non seulement entendue, mais aussi intégrée dans la version finale.

Aucun pouvoir décisionnel

Quand on consulte les gens, ils n’ont pas de pouvoir décisionnel , explique Raphaël Gani, professeur en éducation à l’Université Laval, qui a consacré sa thèse de doctorat à la place des francophones dans le programme d’études sociales en Alberta.

Selon lui, les groupes concernés devraient non seulement être consultés, mais aussi faire partie prenante de l'élaboration du programme.

Ma recherche de thèse montre bien que ce qui est représenté dans les apprentissages est une conséquence directe de qui était à la table, qui a écrit le programme.

Présentement, le ministre semble nous dire : "C’est bien de consulter" et ne nous dit rien à propos de : "C’est bien de décider ensemble avec plusieurs perspectives" , remarque Raphaël Gani. Il mentionne toutefois que le ministre est en phase de préparation et qu’il y a une différence nette entre sa prédécesseure et lui.

Valoriser les enseignants

Raphaël Gagni soutient que les enseignants devraient avoir une plus grande liberté de choix dans le programme. On leur dit qu'ils peuvent choisir des méthodes pédagogiques [mais] on ne leur donne pas beaucoup d'espace pour innover du côté des contenus , déplore-t-il. Les enseignants peuvent utiliser cette autonomie-là pour faire valoir leur créativité.

Le professeur adjoint explique qu’on pourrait faire appel à leur jugement professionnel pour décider de ce qui est pertinent pour leurs classes, en lien avec le thème de l’année. Ainsi, ils pourraient, par exemple, s'adresser plus spécifiquement aux besoins des élèves francophones.

M. Gani est aussi d’avis qu’il y a différentes façons de faire des programmes. Il suggère un programme ayant un tronc commun avec quelques modules interchangeables selon les besoins des écoles.

Tout le monde doit apprendre du contenu francophone, mais je pense que ça en prend, du spécifique.

[Pour certains modules], on [pourrait] se concentrer sur la perspective francophone albertaine, locale, nationale, et même la Francophonie , souligne-t-il.

Le changement du format du programme est aussi ce que suggère Dwayne Donald, professeur adjoint à l’Université de l’Alberta et membre de la Première Nation crie Papaschase. Je pense qu’il faut comprendre que les choses ont changé.

Dwayne Donald considère qu’un programme scolaire est plus qu’une simple liste de sujets à aborder. C’est une question de conception du monde, de présupposés culturels et de notre relation avec les connaissances et les savoirs.

Il se demande quels sont les critères de sélection du gouvernement pour déterminer les groupes consultés et espère que les personnes choisies pourront avoir ce genre de discussion.