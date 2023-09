Campagne électorale : le NPD et le PC évoquent taxes, santé, culture et loisirs

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) s’est engagé, mardi, à supprimer la taxe de vente provinciale sur la construction de nouveaux logements locatifs s’il remporte les élections provinciales du 3 octobre prochain.

Cette décision devrait relancer le développement et augmenter le nombre de logements abordables dans la province, estime Wab Kinew, le chef du parti.

Ce dernier promet également qu’il modifierait les crédits d’impôt alloués aux productions vidéo et cinématographiques faites au Manitoba.

Un gouvernement néo-démocrate accorderait une avance de fonds aux entreprises qui viennent dans la province pour tourner des films, au lieu de les rembourser après coup, assure Wab Kinew.

Le NPD a également tenu une conférence de presse, mardi, à Lorette, dans la circonscription de Chemin-Dawson. Wab Kinew s’est engagé à verser 5 millions de dollars pour la construction d’un nouveau centre communautaire dans la municipalité rurale de Taché.

Le projet, annoncé en janvier dernier, regrouperait un aréna, un service de garde, une bibliothèque et une piste pour la marche.

Selon le maire de la municipalité rurale, Armand Poirier, les coûts précédemment estimés pour l’infrastructure ont augmenté de manière significative .

Si nous voulons construire une installation du même calibre, nous devrons emprunter, et tout le monde devra payer , affirme-t-il.

Le financement supplémentaire annoncé par le NPD permettrait d’éviter de réduire la grandeur du centre, comme prévu dans les plans architecturaux initiaux, ajoute M. Poirier.

Le PC s’engage sur la voie de la santé et de la culture

Le Parti progressiste-conservateur a pour sa part fait une annonce en matière de soins de santé, mardi. James Teitsma, candidat dans la circonscription de Radisson, dans le nord-est de Winnipeg, a indiqué que son parti élargirait la gamme de services en santé offerts dans les pharmacies, s’il accède au pouvoir.

Les pharmacies jouent un rôle important dans notre santé quotidienne. Mais, dans une certaine mesure, elles sont également sous-utilisées , soutient James Teitsma, responsable du portefeuille de la Protection du consommateur dans le gouvernement Stefanson.

S’il est élu, le PC permettra aux pharmacies de traiter des affections courantes , telles que la pharyngite, la conjonctivite, les infections cutanées mineures, les piqûres de tiques, les entorses et les foulures, ainsi que les maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension artérielle, déclare M. Teitsma.

Dans une seconde annonce, mardi, Obby Khan, candidat progressiste-conservateur de Fort Whyte, dans le sud-ouest de Winnipeg, a indiqué que son parti prolongerait un programme provincial de financement des arts et de la culture.

Il a précisé que, à travers ce programme, 100 millions de dollars sur quatre ans seront consacrés au domaine culturel.

Les progressistes-conservateurs accorderaient de surcroît 10 millions de dollars au centre récréatif de Waverley-Ouest.

Les libéraux rejettent le « vote stratégique »

Quant à lui, le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, a tenu un point de presse mardi pour inviter les électeurs à rejeter l’appel du NPD à un vote stratégique .

Vous n'êtes pas obligé de voter pour un parti et un chef néo-démocrates en qui vous ne pouvez pas avoir confiance simplement pour vous débarrasser du parti progressiste-conservateur et de sa cheffe , a affirmé M. Lamont.

Tout indique qu’aucun parti n’obtiendra la majorité lors de ces élections , a ajouté le chef libéral. Les électeurs qui votent en faveur du NPD pour désavantager les progressistes-conservateurs ne contribueront qu’à maintenir un système à deux partis.

Et c’est aux libéraux du Manitoba, qui ont l’habitude de demander des comptes à ces deux partis, de demander des comptes au prochain gouvernement et éventuellement de le former eux-mêmes , a-t-il conclu.

Le vote par anticipation débute samedi prochain.

Avec des informations de La Presse canadienne et Catherine Moreau