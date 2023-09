Poilievre n’est pas chaud à l’idée d’un programme universel d’assurance-médicaments

Le chef conservateur Pierre Poilievre n'est pas chaud à l'idée qu'Ottawa finance un programme public et universel d'assurance-médicaments au pays, un projet dont le gouvernement libéral de Justin Trudeau entend couler les fondations d'ici les Fêtes.

Il faut voir les détails parce que souvent, quand le gouvernement crée de grands programmes, il y a beaucoup plus de victimes qu'il y a de gagnants , a déclaré mardi M. Poilievre lors d'une mêlée de presse dans le foyer de la Chambre des communes.

M. Poilievre a notamment évoqué l'idée que les Canadiens disposant déjà d'une couverture privée d'assurance-médicaments pourraient en être privés. Un programme national, est-ce que ça va forcer les employeurs d'annuler ces programmes-là pour ces employés? , a demandé le chef conservateur.

Il a aussi prétendu que les libéraux ontariens tellement pleins de compassion avaient mis en place un programme d'assurance-médicaments et payé la facture en enlevant les médicaments des enfants avec le cancer .

Questionné par La Presse canadienne, le bureau de M. Poilievre a été incapable de fournir de preuve de cette affirmation. Il a cependant référé à un article et une chronique relatant que le programme ontarien était parfois moins généreux et moins rapide que des programmes privés. Nulle part il n'était question de cancer .

Le chef conservateur présentait cette autre réticence après avoir affirmé que c'est facile de dire : "On ne va pas créer des programmes, on veut réduire le coût du gouvernement" .

L'adoption d'une Loi sur l'assurance-médicaments d'ici la fin de l'année est l'un des principaux éléments de l'entente de « soutien et de confiance » qui permet aux libéraux de se maintenir au pouvoir avec l'appui du Nouveau Parti démocratique (NPD).

Lors de la rentrée parlementaire lundi, les libéraux ont dénoncé l'obstruction politique délibérée de ceux qui s'opposent au programme national qu'ils veulent mettre en place. Ils ont plus tard laissé entendre qu'ils faisaient référence aux conservateurs.

Cela a été perçu par leurs partenaires de coalition comme une tentative de justifier qu'ils ne respecteront pas l'échéance prévue à l'entente.

Le chef du NPD , Jagmeet Singh, avait alors répété qu'il compte forcer le gouvernement à respecter sa parole. Comment? En mettant de la pression .

Un chèque à Québec?

Aussi dans le camp des prudents : le Bloc québécois. La formation politique exige que le Québec, qui dispose déjà d'un programme d'assurance-médicaments, ait un droit de retrait avec pleine compensation . Autrement dit, qu'il reçoive un chèque d'Ottawa et qu'il en fasse ce que bon lui semble.

Mais les néo-démocrates ne sont pas prêts à appuyer cela puisqu'ils souhaitent que le programme soit entièrement universel, public , des cases que ne coche pas entièrement le régime du Québec.

Questionné à sa sortie de la réunion hebdomadaire du cabinet, le nouveau ministre de la Santé, Mark Holland, a estimé que c'est trop tôt pour dire s'il est favorable à ce fameux droit de retrait avec pleine compensation pour le Québec.

C'est le début des conversations, a-t-il déclaré. Je suis ici comme ministre depuis six semaines seulement. J'ai eu une conversation avec le ministre de la Santé du Québec et je suis certain qu'il y a un point de vue là.

Dans un imposant rapport déposé en 2019, le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime national d'assurance-médicaments notait que 5 % des Canadiens n'ont aucune couverture et qu'un citoyen sur cinq avait du mal à payer ses médicaments d'ordonnance.