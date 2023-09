Décès du conseiller municipal de Baie-Comeau Alain Chouinard

La Ville de Baie-Comeau a annoncé le décès d’un de ses conseillers municipaux, Alain Chouinard. Il était conseiller dans le quartier La Chasse depuis 2017. Il est décédé dans les derniers jours de manière subite à l’âge de 63 ans.

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, était stupéfait lorsqu’il a appris la nouvelle lundi soir tout juste avant la séance du conseil municipal. On est encore secoué aujourd’hui, je vous dirais [...]. On perd un de nos conseillers expérimentés vers qui on pouvait se tourner pour demander conseil , s’attriste Michel Desbiens.

Le député de René-Lévesque et ancien maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, s’est dit bouleversé, dans une publication Facebook, de la perte de son ancien collègue et ami. Alain Chouinard était une personne de parole et de confiance. C’est une immense tristesse de voir partir, si rapidement, une personne engagée dans son milieu et dévouée à sa famille , se désole Yves Montigny.

Ouvrir en mode plein écran Le conseil municipal de Baie-Comeau a appris lundi soir le décès d'un des leurs, Alain Chouinard, qui était conseiller municipal depuis 2017. Photo : Ville de Baie-Comeau

Alain Chouinard était particulièrement impliqué, en tant qu’élu, dans les dossiers du Club de hockey junior majeur, du Comité de retraite, de la Société d’expansion de Baie-Comeau et de la Société du port ferroviaire de Baie-Comeau ( SOPOR ).

Il était également engagé dans la Marche de l’espoir de la Société canadienne de sclérose en plaques de la Côte-Nord.

En sa mémoire, les drapeaux sont en berne à l’hôtel de ville jusqu’à la fin de la semaine. Une élection partielle sera organisée dans les prochains mois afin de pourvoir son siège laissé vacant.