Plus d’étudiants et plus d’impact, les nouvelles ambitions de l’Université de l’Alberta

L'Université de l'Alberta entend augmenter de 35 % le nombre de ses étudiants d’ici 2030 et se hisser parmi les 50 premiers établissements universitaires du monde en matière de recherche.

Dans son plan stratégique décennal, dévoilé mardi, l'établissement déclare vouloir passer de 44 000 étudiants à 50 000 d'ici 2026, et à 60 000 dans les 10 prochaines années.

L'Université veut aussi se forger une place parmi les trois premières universités au Canada d'ici 2033.

Pour ce faire, elle mettra l’accent sur des domaines de recherche définis comme prioritaires, soit l'énergie et l'environnement, l'intelligence artificielle, ainsi que la santé et le bien-être.

L’Université prévoit d’accorder une place de choix à la recherche sur les questions autochtones, l'agriculture et l'alimentation, et les transformations sociales.

Ouvrir en mode plein écran Bill Flanagan, président et vice-chancelier de l’Université de l'Alberta. Photo : Radio-Canada

Avec ce plan [...], nous façonnerons l'avenir dans un but précis, en menant des recherches ciblées et en nous engageant de manière significative auprès de nos communautés, de nos partenaires et de notre population , a déclaré Bill Flanagan, président et vice-chancelier de l'Université de l'Alberta.

Selon Verna Yiu, vice-rectrice par intérim à l’enseignement et à la recherche, ce plan décennal permettra de bâtir un avenir pour les étudiants, les éducateurs et les chercheurs.

L’Université explique que son plan s'appuie sur les succès qu'elle a connus au cours de ses 115 ans d’existence.