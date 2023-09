La téléconsultation, c’est aussi pour les animaux

Les consultations virtuelles entre un patient et un médecin sont devenues monnaie courante depuis la crise sanitaire liée au COVID. Et si nous appliquions ce même principe de téléconsultation aux animaux? C’est justement ce que propose l’application VETSon.

Derrière ce projet, Colin et Glen Yates. Le père et le fils du comté d’Oxford en Ontario sont partis d’un constat simple : il y a une pénurie de vétérinaires notamment en ce qui concerne les gros animaux. Glen est lui-même vétérinaire depuis 47 ans. Tout au long de sa carrière, il a été témoin de difficultés qu’ont certains fermiers pour trouver un vétérinaire.

Pour aller de ferme en ferme, les vétérinaires passent beaucoup de temps sur la route; de précieuses heures où ils ne peuvent donc pas examiner les animaux. Pour remédier à cette perte de temps, la téléconsultation est donc l’option proposée par VETSon.

De nombreuses fermes ne sont pas desservies ou sont mal servies ici au Canada, en particulier les petites fermes.

Cette application s’adresse avant tout aux fermiers. En effet, trouver un vétérinaire pour un chat est plus simple que pour des bovins par exemple. VETSon cible donc les petites exploitations agricoles où on élève des porcs, des chevaux, des moutons, des chèvres, des alpagas, des lamas et d'autres animaux de ferme.

Une innovation récompensée

Lancée fin 2022, l’application est disponible sur l’Apple Store et Android. Pour bénéficier de ses services, les utilisateurs sont invités à fournir un certain nombre d’informations, par exemple le bétail qu'ils possèdent et la manière dont ils gèrent actuellement leur ferme.

Au Canada, près de 120 fermes utilisent déjà cette application. Ce concept pourrait s’étendre à d’autres pays puisque c'est un défi mondial , d’après Colin Yates. Le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis sont tous aux prises avec de graves pénuries de vétérinaires ruraux.

Cette idée a remporté un prix d’innovation en matière d’élevage au Canada's Outdoor Farm Show à Woodstock, la semaine dernière.

Colin Yates et son père Glen Yates ont lancé l'application mobile VETSon pour aider les fermes à accéder plus facilement aux vétérinaires Photo : Gracieuseté de Colin Yates

Avec les informations d'Arfa Rana de CBC