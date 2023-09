De moins en moins de patients en attente de chirurgies au Bas-Saint-Laurent

À la fin de 2021, pendant la pandémie de COVID-19, environ 200 patients étaient sur une liste d’attente pour une chirurgie depuis plus d’un an au Bas-Saint-Laurent. Aujourd’hui, ce nombre s’est réduit à 15.

On a vraiment fait un grand chemin , se réjouit le directeur des services professionnels du CISSS du Bas-Saint-Laurent, le Dr Louis Prévost.

Au total, un peu plus de 3000 patients attendent une chirurgie dans la région, estime M. Prévost. Ce dernier explique que la quinzaine de patients actuellement sur la liste d’attente ont généralement reporté une intervention chirurgicale ou qu'ils sont difficiles à contacter.

Selon le Dr Louis Prévost, ce retour à la normale est notamment dû à des changements quant à la prise en charge des patients.

Publicité

On est sorti de ce paradigme qu’il fallait coucher quelqu’un dans un lit. On sait que mettre quelqu'un dans un lit, ça l’immobilise, ça le rend moins fonctionnel, ça réduit ses capacités , explique-t-il. On peut réduire la durée de séjours en donnant un meilleur accès à des services à domiciles, à de la physiothérapie, par exemple, après des prothèses de hanche ou de genou. Je pense qu’on a maximisé ces manières de faire.

Composer avec la pénurie de personnel

Louis Prévost estime toutefois que les équipes demeurent fragiles dans le département de chirurgie, surtout depuis le resserrement des règles pour avoir recours à de la main-d'œuvre indépendante.

Nos difficultés sont toujours liées au fait que le personnel infirmier est rare.

On est très dépendants de la question des ressources humaines, qui ne s’améliore pas , observe-t-il. Les mesures récentes ont restreint notre accès à la main-d’œuvre indépendante, qui est une main-d'œuvre qui est très coûteuse, mais [qui est] essentielle au CISSS du Bas-Saint-Laurent. On est moins attractifs pour les agences de placement de personnel. Même si la demande est là, l’offre de services est réduite, malheureusement.

Le gouvernement Legault a décidé, dans les derniers mois, d'encadrer le recours aux services d'agences de placement de personnel, en raison de l'explosion des coûts liés à celui-ci. Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux, les coûts attribués à la main-d'œuvre indépendante en santé ont augmenté de 380 % au Québec entre 2016 et 2022. Le recours à la main-d'œuvre indépendante a, lui, augmenté de 208 % au cours de la même période.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse