Le retour du Défi sans auto solo à Saguenay

La Société de transport du Saguenay (STS) invite ses usagers et tous les Saguenéens à participer au Défi sans auto solo.

Ce défi organisé par l'Association des centres de gestion des déplacements du Québec se déroule à l'échelle de la province du 18 au 24 septembre.

Ouvrir en mode plein écran La conseillère en communication de la STS, Ève-Marie Lévesque. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Les participants doivent durant cette période compléter dix déplacements en covoiturage, en autobus, en vélo, en trottinette ou à l'aide de tout autre mode de transport durable.

La STS souhaite ainsi inciter les citoyens à se déplacer autrement et c’est aussi dans cette optique que le transport en commun sera offert gratuitement le 22 septembre à l’occasion de la Journée mondiale sans voiture.

Eve-Marie Lévesque, conseillère en communication à la STS , explique que son organisation souhaite inciter les gens à se déplacer autrement.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs stations de vélos libre-service ont été installées à Saguenay au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Ce n’est pas de délaisser la voiture qu’on souhaite vraiment à la Société de transport, mais c’est vraiment plus de choisir des moments dans notre quotidien où on peut décider de se déplacer autrement. Est-ce que c’est par exemple pour aller porter les enfants à la garderie le matin, ou pour faire l’épicerie, ou pour faire des petites balades en famille? On est aussi dans l’achat de la deuxième ou troisième voitures, souvent on est là à Saguenay, et si on peut retarder l’achat de cette deuxième ou troisième voiture, ce serait pour nous un petit succès , a-t-elle expliqué.

Publicité

En raison des nombreux travaux en cours dans l’arrondissement de Chicoutimi, la STS invite les usagers à consulter son site Internet pour vérifier l’état du service et les retards qui pourraient être occasionnés.

On cherche souvent des détours et des solutions. Malheureusement, il y a toujours un peu de désagréments qui viennent avec les travaux routiers. On n’est pas à l’abri de la congestion et on tente de minimiser au minimum ces retards pour nos clients , a mentionné Eve-Marie Lévesque.

La STS prévoit des annonces d’ici la fin de l’automne qui s’inscriront dans sa planification stratégique pour améliorer son réseau.

Avec les informations d'Alexandra Duchaine