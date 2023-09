Michel Tremblay au Salon du livre de l’Estrie

Le célèbre auteur Michel Tremblay sera de passage dans la région pour le 45e Salon du livre de l'Estrie. L'événement a dévoilé ses couleurs et sa programmation, mardi. Ce sont plus de 300 auteurs qui sont attendus du 12 au 15 octobre au Centre de foires de Sherbrooke.

En plus de la présidente d’honneur, six têtes d’affiche ont été sélectionnées dont Michel Tremblay, mais aussi, Rafaële Germain, Caroline Héroux, Camille Toffoli, Louis Hamelin et Sarah Bertrand-Savard.

L’autrice estrienne et enseignante au Cégep de Sherbrooke Véronique Grenier a accepté la présidence d'honneur de l'événement, qui se tiendra sous la thématique Refuges .

On veut prendre un peu de recul, se reposer, reprendre notre souffle et chercher un certain refuge où l’on se sent bien pour reprendre nos forces justement , explique la nouvelle directrice générale du salon, Catherine Jacques, à propos du thème.

C’est libre d’interprétation que ce soit au sens propre ou figuré. On parle beaucoup de la question de l’habitation en ce moment, de l’accès au logement. On parle aussi des dérèglements climatiques. Du jour au lendemain, tout le monde va essayer de se trouver un petit refuge. Alors tout ça, malgré tout, le livre, la littérature, les librairies, les bibliothèques, ça demeure une valeur refuge.

Ainsi, différents espaces seront aménagés au Centre de foires pour que les visiteurs puissent s’y réfugier le temps de se poser et d'apprécier les découvertes littéraires présentées.

Ouvrir en mode plein écran Le Salon du livre de Sherbrooke célèbre ses 45 ans d'existence cette année. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Émilie Richard

Les lecteurs pourront entre autres participer à une exposition commémorative sur l’œuvre Hosanna de Michel Tremblay ainsi qu'à des tables rondes sur l’amitié ou sur l’écriture comme refuge. Il y aura des entretiens avec des auteurs et autrices à succès et à un spectacle de clôture réunissant conteurs, poètes et auteurs.

Les animations classiques comme les entrevues, les discussions, les animations jeunesse, les conférences et les séances de dédicaces seront également nombreuses.

Avec les informations d'Anik Moulin