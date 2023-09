La liste d’attente pour une place en CHSLD près d’un sommet

Le nombre de personnes en attente d’une place en CHSLD au Québec est reparti à la hausse depuis janvier 2023 et est sur le point de franchir un sommet pour une deuxième fois depuis l’élection de la CAQ, il y a cinq ans.

Selon les dernières données disponibles, 4560 aînés se trouvaient sur la liste d’attente à la mi-août, soit une hausse de 65 % depuis octobre 2018.

Promesse phare de la CAQ, les maisons des aînés mises en chantier dans la foulée de son arrivée au pouvoir devaient permettre de livrer 2600 places dès la fin de 2022.

Mais comme le rapportait Radio-Canada, de nombreux retards de construction et les retards dans l’embauche du personnel ont mené à des révisions des échéanciers d’une vingtaine de chantiers un peu partout au Québec.

Des maisons des aînés attendues

Lors des échanges à l’Assemblée nationale mardi, la porte-parole libérale pour les aînés et les proches aidants, Linda Caron, n’a pas mâché ses mots.

La liste d'attente, c'est une honte (...) pour les aînés et les proches aidants, c'est catastrophique.

Selon elle, de nombreuses places en MDA demeurent inoccupées en raison du manque de personnel.

La ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, a rétorqué que les CHSLD au Québec, pendant des années, ont été tellement négligés qu'on a dû fermer des places pour devoir les rénover.

C’est la situation dont on a hérité, et donc on fait face à la musique actuellement , a-t-elle poursuivi.

Cette dernière a mentionné que cet automne, nous allons inaugurer plusieurs maisons des aînés pour nous donner justement de la capacité .

À Laval, par exemple, une première MDA de 96 places doit ouvrir graduellement dès la semaine prochaine.

D’autres ouvertures sont retardées de quelques mois, notamment à Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord, où la livraison a été reportée au printemps 2024.

Des chirurgies à rattraper

La liste d’attente pour une place en CHSLD a des impacts sur la disponibilité des lits d’hospitalisation dans les hôpitaux, nécessaire pour y réaliser notamment des chirurgies.

Selon les données du ministère de la Santé, le nombre de personnes ne nécessitant plus de soins en centre hospitalier (NSA) est à son sommet depuis 2 ans, à 14,3 %.

Plus de 2300 personnes occupent un lit d’hospitalisation, dont plusieurs attendent une place en hébergement (CHSLD, ressource intermédiaire, RPA, etc).

Le pourcentage avait baissé sous les 11 % en janvier 2023 après la mise sur pied d’une cellule de crise dans les urgences par le ministre Christian Dubé en novembre 2022.

Questionné mardi par le député libéral André Fortin sur le plan de rattrapage en chirurgie, le ministre Dubé a rappelé que la liste d’attente pour ceux qui attendent depuis plus d’un an s’améliore.