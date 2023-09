Hausse de plus de 4 % du taux d’inflation en Saskatchewan, la 3e plus élevée au Canada

Alors que l’inflation sur le plan national est de l’ordre de 4 %, en Saskatchewan, il atteint 4,4 % entre juillet 2022 et août 2023 selon les données publiées mardi par Statistique Canada. La province a ainsi le 3e taux le plus élevé derrière l'Alberta et la Colombie-Britannique.

L’agence fédérale explique que cette hausse est ainsi due en grande partie à la hausse des prix de l'essence d'une année à l'autre.

Outre l'essence, les prix du gaz naturel et de l'électricité ont contribué à cette accélération en raison de la forte demande estivale, soutient Statistique Canada.

Parmi les provinces, c'est en Alberta que les prix de l'énergie ont le plus augmenté, soit de 13,3 % d'une année à l'autre en août, après une baisse de 7,7 % en juillet.

Selon le professeur au département d'économie de l'Université de la Saskatchewan James Nolan, même si l’inflation est normale dans une économie en expansion, la mise en œuvre progressive de la taxe carbone par le gouvernement fédéral est au moins partiellement responsable de cette vague d'inflation .

Tout au long de la chaîne d'approvisionnement au Canada, chacun doit s'adapter à cette politique et, en fin de compte, c'est le consommateur qui paie , explique James Nolan.

Bien que le montant soit un peu approximatif, pour la plupart d'entre nous, le remboursement devrait compenser une partie non négligeable des pressions inflationnistes dues à la tarification du carbone, nuance James Nolan.

Publicité

Tout comme les prix de l'énergie, les prix du loyer et le coût de l'intérêt hypothécaire ont augmenté au Canada en août, indique Statistique Canada.

En outre, les prix de l'épicerie ont augmenté de 6,9 %, tandis que les coûts de logement ont augmenté de 6 %.

De son côté, le professeur titulaire et directeur principal du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, note que le taux directeur actuel de la Banque du Canada, en est le principal facteur.

Emprunter de l’argent coûte cher maintenant. Le taux d’emprunt est assez élevé, dit-il, ajoutant que chaque province a sa dynamique économique, pour expliquer la disparité du taux d’inflation.

L’inflation n'est pas mauvaise en soi, le problème est lorsqu'elle est beaucoup trop élevée et lorsque c’est ainsi, c’est trop difficile pour le consommateur de suivre et c’est pour cela qu'on souhaite une inflation à peu près à 2 %. S’il n'y a pas inflation, on risque la stagflation, la déflation.

Il ne faut pas paniquer, car c’est une question de cycle, par exemple l'année passée, les prix étaient en deçà de la moyenne nationale , soutient Sylvain Charlebois. En effet, cette inflation était de l’ordre de 3 % en juillet 2022, selon Statistique Canada.

Publicité

Même si la Saskatchewan produit beaucoup de denrées, ça peut enrichir son économie, mais cela ne veut pas dire que les résidents ont accès à des denrées moins chères. Lorsque l’inflation est plus élevée, cela veut dire que l'économie surchauffe et le coût de la vie augmente en même temps, et c’est troublant pour les familles qui ont des difficultés , souligne Sylvain Charlebois.

Ces augmentations ont été partiellement compensées par la baisse des prix des services téléphoniques, selon l'indice des prix à la consommation (IPC) de la Saskatchewan publié mardi.

La province indique aussi dans ce rapport que des services de garde d'enfants et d'entretien ménager, des meubles, des vêtements pour femmes et de la bière achetée dans les magasins ont connu une baisse.