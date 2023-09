Elles ont grandi toutes les deux dans le même quartier de Drummondville, à une rue l’une de l’autre. Leurs parents habitent toujours la même adresse. Elles ont joué au hockey ensemble du niveau atome jusqu’au collégial. À compter de janvier, Gabrielle David et Audrey-Anne Veillette se retrouveront, mais dans un uniforme différent, puisque les deux athlètes ont été repêchées lundi par la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

David a été sélectionnée en 9e ronde, 54e au total, par l’équipe de Montréal, tandis qu’Ottawa a jeté son dévolu sur Veillette au 89e échelon.

Il y avait beaucoup d’émotions, c’est sûr. Je ne m’attendais pas à autant. Il y a plein d’amis d’enfance qui m’écrivaient : "congrats à Montréal. On va aller voir ça !" , dit Gabrielle David, 24 heures après sa sélection.

Depuis que je suis jeune, on pense aux Olympiques, parce que c’est la seule chose qu’on voyait quand on était jeune, donc c’est sûr que mon rêve c’était de faire les Olympiques. Mais tu sais, on s’entend que c’est juste 23 filles, donc c’est dur de percer l’alignement.

J’ai tout le temps regardé les gars, la NHL, puis, nous, il n’y avait pas de débouchés, donc on dirait que je ne savais jamais à quoi m’attendre. Ce n’était pas concret dans ma tête, mais on dirait que je le réalise pas que justement, c’est la Ligue nationale [dont] j’aurais pu rêver quand j’étais jeune , se réjouit-elle.

Audrey-Anne Veillette a vécu le repêchage seule chez elle, mais en étant en communication avec ses parents et son frère sur les réseaux sociaux. J’ai fait du ménage pendant les premières rondes du draft, parce que j’étais trop stressée , confie-t-elle.

Audrey-Anne Veillette a porté les couleurs des Carabins de l'Université de Montréal.

On travaille fort pour faire notre part. Maintenant, on peut dire qu’on peut en vivre, qu’on peut faire ça dans notre carrière, ajoute l’ancienne des Carabins de l’Université de Montréal. Je pense que c’est magique, je n’ai pas vraiment de mots pour décrire comment que je suis contente, puis comment je suis excitée de jouer dans cette ligue-là avec les meilleures joueuses de hockey au monde.

De bon augure

La façon dont le repêchage s’est déroulé, dans les studios de CBC/Radio-Canada à Toronto et avec le décorum qu’impose ce type d’événement, laisse croire aux joueuses que la LPHF a de beaux jours devant elle.

J’ai trouvé ça vraiment professionnel, note Gabrielle David. Ils ont mis de l’emphase sur nous autres, sur le hockey féminin, les filles aussi. Il y avait beaucoup de dirigeantes qui étaient féminines, donc je trouve ça vraiment bien qu’ils mettent justement un gros emphase sur nous avec le budget qui essaie de pousser le plus possible.

La scène du repêchage de la LPHF, à Toronto

Elle salue la volonté de la LPHF de s’associer à la Ligue nationale de hockey (LNH) pour disputer des parties dans ses amphithéâtres. Je pense que ça va vraiment déboucher sur quelque chose de grand, ajoute-t-elle.

D’avoir un repêchage de la Ligue nationale, je pense que c’était bien fait hier, ça peut inciter d’autres ligues à vouloir faire quelque chose de similaire, puis je pense qu’on le mérite autant que les gars.

Audrey-Anne Veillette croit que la LPHF peut avoir d’importantes retombées dans le monde du sport, surtout au hockey. Les petites joueuses de hockey vont venir assurément nous voir. Moi, j’allais voir les Canadiennes dans le temps, j’allais voir les filles. J’allais voir Marie-Phillip Poulin, Anne-Sophie Bettez jouer. De dire que je vais jouer contre elles ou avec elles, ça va être assez incroyable.

Retrouvailles

Gabrielle et Audrey-Anne se retrouveront donc sur une patinoire ensemble pour la première fois depuis le niveau collégial. La première a poursuivi son parcours universitaire aux États-Unis, alors que la deuxième est demeurée au Québec.

Je pense qu’on a toujours su qu’on avait un bon potentiel. Les deux on se poussait d’un côté comme de l’autre, c’était positif, c’était tout le temps moi et Audrey-Anne, il n’y avait pas de jalousie. […] On a tout le temps été contente l’une pour l’autre , raconte Gabrielle.

La LPHF compte six équipes, dont les noms et les couleurs seront dévoilés ultérieurement, soit Montréal, Ottawa, Toronto, Boston, New York et le Minnesota.

Le calendrier des matchs sera connu prochainement. C’est à ce moment qu’on saura quand les deux anciennes coéquipières s’affronteront pour la première fois.

Avec les informations de Pascale Langlois