Amos s’unit à ses voisines pour la gestion animalière dans la MRC Abitibi

La Ville d’Amos s’unit à plusieurs municipalités environnantes pour la gestion animalière sur le territoire de la MRC Abitibi.

Les personnes, organismes et entreprises intéressées à offrir le service sont conviés à une rencontre d’information sur le sujet, mardi soir. Ils ont alors pu prendre connaissance du cadre légal de la gestion des animaux domestiques et du niveau de prestation de services désiré par les municipalités dans le respect de leur capacité financière.

C’est quand même quelque chose d’assez complexe. Il y a beaucoup de prétendants et on veut que les gens comprennent bien dans quoi ils s’embarquent. Alors, c’est une rencontre offerte aux gens qui ont exprimé leur intérêt. C’est sur invitation. On va leur présenter l’appel d’offres et ils pourront poser leurs questions. Il faut comprendre qu’il y a une législation, puis il y a une capacité de payer , explique Sébastien D’Astous, maire d’Amos et préfet de la MRC Abitibi.

M. D'Astous se réjouit par ailleurs de cette nouvelle collaboration avec les municipalités participantes qui permettra d’offrir le même service sur presque l’ensemble du territoire de la MRC Abitibi. La sécurité de la population et le bien-être animal seront ainsi priorisés, selon lui.

Avec la nouvelle loi sur la gestion des animaux, c’est une nouvelle responsabilité qui apparaît pour les municipalités. Il faut prendre ça au sérieux. Je pense que c’est important que l’ensemble du territoire soit couvert et ce serait d’autant plus simple si c’était le même organisme qui offrait le même service , estime-t-il.

Seule la municipalité de La Corne, qui a déjà son propre service avec la SPCA de Val-d’Or, ne participe pas au processus dans la MRC Abitibi.

L’entreprise S.P.A. Abitibi offre actuellement le service à Amos.