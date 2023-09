Les vols de voiture explosent en Atlantique

Le nombre de signalements de véhicules volés est de plus en plus alarmant en Atlantique, comme partout au pays, selon des experts. Et même si vous n'êtes pas victime d'un vol, la situation a des répercussions sur les primes automobiles de tout le monde. Que peut faire le consommateur?

Selon Équité Association, un organisme national qui travaille afin de prévenir la fraude et le crime dans les assurances au Canada, le Nouveau-Brunswick est la province de l’Atlantique qui enregistre le plus de vols de véhicules signalés en 2022, en nombre absolu.

Et la tendance se maintient cette année. Par exemple, la GRC indique que 67 vols de véhicules ont été signalés dans le Grand Moncton en août 2023. C’est deux fois plus qu’en juillet, où l’on répertorie 30 vols. En juin, il y en a eu 28.

Équité Association estime que le fait que le Nouveau-Brunswick partage sa frontière avec le Québec et les États-Unis en fait un endroit idéal pour les voleurs qui cherchent à faire passer rapidement des véhicules d’un pays à un autre.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Impact sur les assurances automobile

Environ 70 000 ont été volés au Canada en 2022. Les assureurs ont dû payer plus d’un milliard de dollars en réclamation, une première historique.

Cette tendance a des conséquences sur les primes automobiles, selon la défenseure du consommateur en matière d'assurance, Michèle Pelletier.

Notamment, le palmarès des 10 voitures les plus prisées des voleurs au Canada, publié chaque année par Équité Association, peut jouer un rôle dans le prix que paiera le particulier pour se faire assurer.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Si notre voiture fait malheureusement partie de ce site-là, elle a plus de chance d’être volée et l’assureur va charger plus cher de prime , souligne Michèle Pelletier.

Plusieurs autres facteurs sont pris en compte par les assurances pour déterminer une prime automobile. L’endroit où demeure le particulier, son profil, le kilométrage de son véhicule et l’usage qu’il en fait peuvent avoir des répercussions sur le coût de l’assurance du particulier.

Michèle Pelletier indique que des mesures peuvent être prises par les consommateurs pour protéger leur bien ou pour faire diminuer le coût de leur prime.

3:22

Il est encouragé de verrouiller ses portières en tout temps, de s’assurer que son véhicule soit stationné dans un endroit éclairé et de se procurer un dispositif antivol.

Il y a de plus en plus de gadgets et de mécanisme qu’on peut mettre sur nos voitures et il y a même certains assureurs qui nous encouragent à les mettre et qui peuvent nous donner un petit rabais, si on installe ce dispositif là antivol , conclut Michèle Pelletier.

Avec les informations de Louis-Philippe Trozzo et Karine Godin