Un robot électrique développé pour Alcoa à Deschambault par des entreprises régionales

Deux entreprises basées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit EPIQ Machinerie, dont sa division Mecfor est à Chicoutimi, et Dynamic Concept, de Jonquière, ont implanté un premier robot électrique à l'aluminerie d'Alcoa à Deschambault.

Ce robot permet d’automatiser plusieurs opérations à l'intérieur de l'usine.

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue mardi matin, Québec a officialisé l’octroi d’une contribution financière de deux millions de dollars pour la robotisation de l'aluminerie Alcoa de Deschambault via la Stratégie québécoise de développement de l’aluminium (SQDA). De ce montant, environ 875 000 $ vont à Dynamic Concept et 332 000 $ à EPIQ Machinerie, précise le communiqué de Québec. Il s'agit d'un projet total de 6,7 M$.

C'est une grosse subvention pour intégrer un équipement d'entretien des fours de métal en fusion, complètement robotisé et déplacé par un véhicule autonome aussi à l'intérieur du centre de coulée , a expliqué en entrevue Éloïse Harvey, chef de la direction d'EPIQ Machinerie.

Éloïse Harvey est la chef de la direction d'EPIQ Machinerie.

Il s’agirait du tout premier robot écoénergétique à batterie capable de se déplacer avec un véhicule autonome.

Une collaboration

Les deux entreprises régionales ont utilisé leur expertise respective lors du développement.

On s'est mis ensemble, puis on a développé cet équipement-là où Dynamic Concept a une grosse part au niveau de la partie robotisation. Et puis la division Mecfor à Chicoutimi en équipements mobiles qui amenait aussi son expertise au niveau de la partie véhicule autonome et au niveau des outils de travail et au niveau des fours de métal en fusion , a-t-elle poursuivi.

Cet équipement pourrait être acheté par d'autres entreprises au Québec ou ailleurs dans le monde.

Absolument, c'est de l'équipement qui va être mis en opération, testé et éprouvé. Donc on est déjà quand même assez avancé. On a eu plusieurs tests de prototypes en usine, mais une fois qu'on est passé en mode industriel, l'idée est de répéter ce projet-là ailleurs et l'exporter. Donc c'est l'objectif du gouvernement de supporter les équipementiers, les alumineries, pour le développement de nouvelles technologies qui ensuite vont être exportées , a conclu Mme Harvey, dont l’entreprise a aussi développé des projets avec Rio Tinto.

Pour le 4.0, dit Fitzgibbon

De son côté, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a réitéré l'importance de l'industrie de l'aluminium lors de l'annonce.

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Je l'ai dit à maintes reprises, la robotisation et la numérisation sont devenues des incontournables pour les entreprises. Notre objectif est clair, on veut accélérer le virage 4.0 de nos industries stratégiques comme l'aluminium. L'industrie de l'aluminium, c'est 30 000 emplois répartis dans plus de 1500 entreprises, un secteur clairement clé pour le développement économique du Québec , a mentionné le ministre.

Par le CQRDA

L’argent a été octroyé par l'entremise du Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium (CQRDA), qui est basé à Chicoutimi.

Le CQRDA est fier de contribuer à cette initiative, qui vient renforcer la position du Québec comme leader en matière d'innovation dans l'industrie de l'aluminium , a souligné par voie de communiqué Gilles Déry, président-directeur général du CQRDA .

Rappelons que l'entreprise EPIQ Machinerie est issue de la fusion en 2021 entre Mecfor et Advanced Dynamics, de Saint-Bruno-de-Montarville, d'où elle est dirigée. Cette dernière entreprise se concentrait plutôt sur les robots, convoyeurs et autres équipements qui font la manutention de matériel lourd.