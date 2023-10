Au Japon, les itinérants « se cachent parce qu’ils ont honte »

3065 : c’est le nombre de sans-abri visibles au pays du Soleil-Levant, selon le recensement gouvernemental de cette année. Sur une population totale de 126 millions d’habitants, le pourcentage d’itinérants atteint presque 0 %. Cependant, des experts nous mettent en garde : le portrait n’est pas aussi rose qu'on pourrait le croire.

Le conformisme rigide de la société japonaise et l'augmentation de la pauvreté cacheraient plutôt une plus grande proportion d’itinérants… invisibles.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Cette tendance à la baisse ne surprend pas Tom Gill, professeur d’anthropologie sociale à l’Université Meiji Gakuin, située à Tokyo. Il l'attribue d'ailleurs à plusieurs facteurs : l'implantation d'une cinquantaine de refuges partout au pays depuis les années 2000, une protection sociale généreuse (environ 1350 $ par mois) qui bénéficie à davantage de citoyens ainsi qu'un accès très restreint aux drogues.

M. Gill note aussi l'approche conservatrice du Japon en ce qui concerne les troubles mentaux, où il est très facile d'être placé dans un hôpital psychiatrique . Ce n'est pas quelque chose dont il faut être fier, mais les gens susceptibles de finir à la rue en raison de problèmes de santé mentale sont rares , précise-t-il.

De plus, puisque ce pays n’a pas été impliqué dans des conflits armés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n’y a pas d’anciens combattants qui gardent des traumatismes de la guerre et qui pourraient se ramasser à la rue , ajoute le spécialiste des problèmes sociaux et de l'itinérance au Japon.

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement japonais a commencé à comptabiliser le nombre de personnes en situation d'itinérance visible en 2003. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Jae C. Hong

La proportion de sans-abri reste très faible […], même si les chiffres ne sont peut-être pas aussi bas que le gouvernement veut le laisser paraître , reconnaît-il.

Publicité

En effet, le gouvernement japonais comptabilise seulement les personnes qui vivent leur quotidien dans un parc, dans une gare ou sur le bord d'un cours d'eau ou d'une route . Mais il ne tient pas compte des personnes qui s'abritent dans les refuges, qui sont temporairement installées chez des amis ou qui ont élu domicile dans des établissements commerciaux ouverts 24 heures sur 24.

Une itinérance fortement stigmatisée

Selon Mahito Hayashi, professeur d’urbanisme à l’Université Kinjo Gakuin, située dans la ville de Nagoya, on trouverait plutôt une plus grande proportion de sans-abri qui vivraient leur quotidien à l'abri des regards puisque l'itinérance est fortement stigmatisée dans ce pays.

La société japonaise est conformiste et tend à être intolérante envers les groupes minoritaires, envers les perturbations , explique M. Hayashi, qui se spécialise dans les questions de pauvreté et d’itinérance.

Cette [mentalité] contribue à l'intériorisation de la honte chez les sans-abri. C'est pour ça qu'ils restent cachés.

Nous ne voyons pas beaucoup de sans-abri dans les rues au Japon, mais nous ne devrions pas en sous-estimer le sens , poursuit-il en ajoutant que le pays assiste à une augmentation massive de la pauvreté .

Ouvrir en mode plein écran Le taux de pauvreté du Japon parmi la population en âge de travailler est un des plus élevés parmi les pays de l'OCDE. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Yuya Shino

Le taux de chômage au Japon demeure relativement faible par rapport aux autres pays industrialisés (2,64 % en 2022), mais le taux de pauvreté parmi la population en âge de travailler est pourtant un des plus élevés parmi les pays de l' OCDE . Le pays se classe d'ailleurs au 31e rang sur 38 pays membres, juste devant la Bulgarie.

Cela s'explique notamment par le nombre de travailleurs non permanents (contractuels, à temps partiel, intérimaires), qui a augmenté au cours des dernières décennies et qui représente aujourd'hui près de 40 % de la totalité des emplois dans ce pays, fait remarquer une publication du Fonds monétaire international en 2023.

Au Japon, la population itinérante a toujours été petite, et elle l'est devenue encore plus avec les années. Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg si on considère la pauvreté de manière plus générale.

Précarité et réfugiés des cybercafés

Cette augmentation de la pauvreté en général mène d’ailleurs à d’autres formes de précarité, voire d’itinérance cachée, mentionnent les experts. L’exemple le plus flagrant est celui des Japonais qui ont élu domicile dans des cafés Internet.

Si l’usage original de ces cafés est devenu obsolète dans les pays industrialisés à l’ère du téléphone intelligent et du tout-connecté , M. Gill fait remarquer qu’au Japon, ces établissements ont depuis la fin des années 2000 hérité d'un nouveau rôle : celui de refuge pour les personnes sans domicile fixe. La plupart sont aujourd'hui équipés de douches, de serviettes, de fours micro-ondes et même de grosses collections de mangas qui font office de divertissement.

Ouvrir en mode plein écran Des milliers de jeunes à faible revenu qui n'ont pas les moyens de louer un appartement à Tokyo choisissent de vivre dans des cafés Internet. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Kim Kyung Hoon

Les cafés Internet sont aujourd'hui devenus un des lieux d'hébergement les plus populaires pour les Japonais en situation précaire. Ces établissements sont privilégiés par les personnes sans domicile fixe en raison de la flexibilité qu’ils procurent, soutient M. Hayashi. Les gens qui y résident sont d'ailleurs surnommés les réfugiés des cybercafés (net cafe refugees).

En 2018, un sondage du gouvernement métropolitain de Tokyo révélait qu’il y avait environ 4000 personnes – seulement dans la capitale – qui choisissaient de passer leurs nuits dans de tels établissements parce qu’elles n’avaient pas de logement.

Ouvrir en mode plein écran Durant la pandémie de COVID-19, des refuges ont été installés au Japon pour les « réfugiés des cybercafés ». (Photo d'archives) Photo : AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Pour M. Hayashi, ce phénomène illustre bien l'augmentation de la pauvreté et de l'itinérance invisible dans ce pays. Le Japon a connu son apogée dans les années 1980, mais depuis, nous sommes en déclin constant , fait-il remarquer.

Le pays est aussi notoire pour son faible taux de natalité [1,34 naissance par femme, NDLR]. Cela affecte la vitalité de notre société et de notre économie.

Et pour renverser la tendance de cette pauvreté massive qui pointe son nez, il déplore que les autorités ne fassent rien pour lutter contre ce déclin , certes économique mais également politique et social, énumère-t-il.

Quant à M. Gill, il ajoute que les finances du gouvernement atteindront bientôt un plafond en raison du vieillissement de la population et de la dette nationale, qui s'élève à 261 % du produit intérieur brut (PIB). À long terme, le système de protection sociale, qui bénéficie aux personnes en situation précaire, et le régime de pensions n'auront plus d'argent, anticipe-t-il.